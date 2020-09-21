Galatasaray-Rangers eşleşmesi Maya Jama, İskoçya'yı karıştırdı

Twitter hesabından Rangers forması giydiği fotoğrafını paylaşan Jama, ülkede Celtic-Rangers savaşını yerinden körükledi.

"İSKOÇYA'DAKİ TAKIMIM OLABİLİR"

Başarılı radyo sunucusu, paylaştığı fotoğrafta "Bu forma Glasgow'daki bir arkadaşımdan doğum günü hediyesi olarak geldi. Nasıl bulduğumdan bile emin değilim ama bana 1 saat boyunca Rangers'ın neden ülkenin en iyi takımı olduğunu anlaşmıştı. Rangers, İskoçya'daki takımım olabilir" ifadelerini kullandı.İşte ne olduysa Maya Jama'nın bu paylaşımının ardından oldu.Celtic taraftarları ünlü sunucuya çok sert tepki gösterirken, Rangers hayranları ise destek verdi.

"SANIRIM SAVAŞ BAŞLATTIM"

Gelen sert tepkiler sonrası geri adım atan Maya şu ifadeleri kullandı: Sanırım Celtic-Rangers savaşı başlattım. Karışıklık istemiyorum. Gelecekte Glasgow'da huzur içinde kalmak istiyorum. Beni sevin.İskoçları seviyorum ama şimdi 3. Dünya Savaşı istemiyorsam, futbol takımı konusunda taraf olmamam gerektiğini anladım.Ayrıca size bilmediğim için soruyorum. Büyükbabam Dollar'da yaşıyordu. Bu yüzden orada yaşıyorsanız hangi takımı destekliyorsunuz demektir?



