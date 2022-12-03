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GALATASARAY RAYO VALLECANO MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda?

03.12.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Rayo Vallecano maçı bugün (3 Aralık 2022 Cumartesi) Nef Stadyumu'nda oynanacak. Sarı Kırmızılılar, 2022 Dünya Kupası arasında, hazırlık maçında İspanyol ekibi konuk edecek. Karşılaşmada Mauro Icardi ve Sergio Oliveira sakatlıkları nedeniyle yer almayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Sporseverler, Galatasaray Rayo Vallecano maçı canlı izle ekranını internette araştırıyor. Peki, Galatasaray Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY RAYO VALLECANO MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Rayo Vallecano maçı için heyecan dorukta. Sarı Kırmızılıların ağırlayacağı İspanyol ekibi, Çarşamba günü Fenerbahçe ile kozlarını paylaşmış ve bu hazırlık maçından 3-1 yenilgiyle ayrılmıştı. Futbolseverler karşılaşma öncesi, Galatasaray Rayo Vallecano maçı canlı izle ekranı için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Galatasaray Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın saati ve kanalı...

GALATASARAY RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Rayo Vallecano maçı bugün (3 Aralık 2022 Cumartesi) saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşma NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Rayo Vallecano maçı Spor Smart'ta canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY RAYO VALLECANO MAÇI CANLI TAKİP


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