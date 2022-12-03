GALATASARAY RAYO VALLECANO MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Rayo Vallecano maçı için heyecan dorukta. Sarı Kırmızılıların ağırlayacağı İspanyol ekibi, Çarşamba günü Fenerbahçe ile kozlarını paylaşmış ve bu hazırlık maçından 3-1 yenilgiyle ayrılmıştı. Futbolseverler karşılaşma öncesi, Galatasaray Rayo Vallecano maçı canlı izle ekranı için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Galatasaray Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın saati ve kanalı...

GALATASARAY RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Rayo Vallecano maçı bugün (3 Aralık 2022 Cumartesi) saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşma NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Rayo Vallecano maçı Spor Smart'ta canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY RAYO VALLECANO MAÇI CANLI TAKİP



