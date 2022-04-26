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Galatasaray'da zarar çok büyük! Rakam şaşırttı...

26.04.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Elmas'ın danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile'ın 3 aylık faturası dudak uçaklattı.

Galatasaray'da zarar çok büyük! Rakam şaşırttı...

Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos şubat ayında sürpriz bir şekilde Başkan Elmas'ın danışmalı olarak Galatasaray'da görev yapmaya başlamıştı. Yaklaşık 2 hafta sonra ise sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirilmişti. Bu iki ismin önümüzdeki haftadan itibaren Sarı-Kırmızılı kulüple ilişikleri kesilecek.

7.2 MİLYON LİRA BUHAR OLDU!

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Ne Eşref Hamamcıoğlu hem de Metin Öztürk, Campos ve Sensibile ile çalışmayı kesinlikle düşünmüyor. Ancak bu iki ismin Galatasaray'a 3 aylık faturası dudak uçuklatacak cinsten.

Alınan bilgilere göre Campos'un aylık maaşı 100 bin Euro. Sensibile ve ekibinde yer alan iki kişinin toplam aylık maaşının ise 50 bin Euro olduğu belirtiliyor.

Böylece bu iki ismin 3 aylık faturası 450 bin Euro yani yaklaşık 7.2 milyon lirayı buluyor. Üstelik Campos ve Sensibile'nin Galatasaray'a önemli bir katkı vermeden görevden ayrılacakları belirtiliyor.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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