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Galatasaray Rolando için harekete geçti

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.05.2018 14:12 | Son Güncelleme

Ligde bitime iki hafta kala şampiyonluğun en güçlü adayı durumundaki Galatasaray transferde de boş durmuyor.

Galatasaray Rolando için harekete geçti

Sarı kırmızılar Fenerbahçe'nin transferini çok istediği yıldız futbolcu için harekete geçti. Sezon sonunda savunmasını güçlendirmesi beklenen Galatasaray'ın, bonservisi elinde olan Rolando için harekete geçti. Fransız basınında geniş yer bulan haberde, Marsilya'daki sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat teklifi almayan Rolando'nun ayrılacağı belirtildi.

Bu sezon Fransız ekibi Marsilya ile Avrupa Ligi finaline çıkan ve sözleşmesi bu ay sona erecek olan Portekizli stoper Rolando'nun Galatasaray'la görüştüğü ifade edildi. Foot 365'teki habere göre sarı-kırmızılılar oyuncuya bir teklif sunarken, Trabzonspor da konuyu yakından inceliyor. Marsilya ise 33 yaşındaki stoperle henüz kontrat yenilemek için bir görüşme gerçekleştirmedi. Tecrübeli savunmacı Rolando bu sezon Marsilya formasıyla 43 resmi maça çıktı. (SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe rolando

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