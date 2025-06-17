Galatasaray rotayı belirledi! Yolculuk Fransa... G.Saray Monaco'nun yıldız oyuncusu Mohamed Salisu ile ilgileniyor.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden G.Saray, savunma rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı Yönetim, rotasını Fransa'ya çevirdi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın transfer çalışmalarında sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre Cim-Bom, Monaco'nun 26 yaşındaki stoperi Mohammed Salisu ile ilgileniyor. Fransız ekibinde mutsuz olan sol ayaklı savunmacının, Aslan'a sıcak baktığı da aktarıldı.

MONACO ZARAR ETMEK İSTEMİYOR!

Monaco’nun 2023 yazında 15 milyon euro bonservis bedeli ile İngiliz ekibi Southampton’dan transfer ettiği oyuncudan yine aynı bedeli istediği öğrenildi. Galatasaray’ın ise oyuncuyu 8-10 milyon euro civarında bir bedelle kadroya katmak istediği gelen bilgiler arasında.

SAKATLIK KORKOSU ENDİŞELENDİRİYOR…

Galatasaray’da gündeme gelen isimlerden Salisu için teknik direktör Okan Buruk’un en büyük soru işareti oyuncunun sakatlık geçmişi. Mohammed Salisu’nun son 2 sezonda toplam 28 maç kaçırması kafalarda soru işareti bıraktı.