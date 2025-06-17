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Galatasaray rotayı belirledi! Yolculuk Fransa... G.Saray Monaco'nun yıldız oyuncusu Mohamed Salisu ile ilgileniyor.

Savunmaya takviye yapmayı düşünen Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu. Sarı kırmızılı ekibin, Fransa’da Monaco forması giyen 26 yaşındaki stoper Mohammed Salisu'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray rotayı belirledi! Yolculuk Fransa... G.Saray Monaco'nun yıldız oyuncusu Mohamed Salisu ile ilgileniyor.
Burak Kavuncu
Mohammed Salisu

Mohammed Salisu

GNA Gana
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Monaco
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Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden G.Saray, savunma rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı Yönetim, rotasını Fransa'ya çevirdi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın transfer çalışmalarında sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre Cim-Bom, Monaco'nun 26 yaşındaki stoperi Mohammed Salisu ile ilgileniyor. Fransız ekibinde mutsuz olan sol ayaklı savunmacının, Aslan'a sıcak baktığı da aktarıldı.

MONACO ZARAR ETMEK İSTEMİYOR!

salisu

Monaco’nun 2023 yazında 15 milyon euro bonservis bedeli ile İngiliz ekibi Southampton’dan transfer ettiği oyuncudan yine aynı bedeli istediği öğrenildi. Galatasaray’ın ise oyuncuyu 8-10 milyon euro civarında bir bedelle kadroya katmak istediği gelen bilgiler arasında.

SAKATLIK KORKOSU ENDİŞELENDİRİYOR…

mohammedsalisu

Galatasaray’da gündeme gelen isimlerden Salisu için teknik direktör Okan Buruk’un en büyük soru işareti oyuncunun sakatlık geçmişi. Mohammed Salisu’nun son 2 sezonda toplam 28 maç kaçırması kafalarda soru işareti bıraktı.

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