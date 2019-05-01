Galatasaray, Ryan Babel transferi için görüşmelere başladı!

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Fulham'ın yolunu tutan ve sezon sonunda boşa çıkacak olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in adı, uzun bir süredir Galatasaray'la birlikte anılıyordu. Konuyla ilgili olarak Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcu Babel için görüşmelere başladığı öğrenildi. İngiliz Sky Sports'un haberine göre sarı-kırmızılılar ile Hollandalı futbolcu temas halinde. Beşiktaş'tan devre arasında ayrılarak Premier Lig'e açılan Babel, burada aradığını bulamadı. Fulham geçtiğimiz ay matematiksel olarak alt lige düştü. Bonservisi elinde olan yıldız ismin geçtiğimiz sezon Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru'nun yerine Cimbom'a transfer olması bekleniyor.



