Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesinin uzatılma görüşmelerini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Ryan Donk ile sözleşmesinin yenilenmesi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten KAP' yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
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