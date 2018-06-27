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Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesinin uzatılma görüşmelerini KAP'a bildirdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.06.2018 21:10 | Son Güncelleme

Galatasaray, dış transferde Muğdat Çelik'le görüşmeleri KAP'a bildirirken iç transferde de ilk adımı attı. Galatasaray, Ryan Donk'un sözleşmesinin uzatılması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesinin uzatılma görüşmelerini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Ryan Donk ile sözleşmesinin yenilenmesi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP' yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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Galatasaray ryan donk

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