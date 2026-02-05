"Kral" evine döndü! Galatasaray Sacha Boey'i resmen açıkladı: İşte maliyeti ve o çılgın opsiyon maddesi!

Galatasaray, eski yıldızı Sacha Boey'i yeniden kadrosuna katarak transfer dönemine damgasını vurdu. Sarı-Kırmızılılar, Bayern Münih'te forma giyen 25 yaşındaki sağ bekin sezon sonuna kadar kiralandığını resmen duyurdu.

İŞTE BOEY'İN MALİYETİ

KAP'a yapılan açıklamada transferin mali detayları şeffaflıkla paylaşıldı. Galatasaray'ın kasasından çıkacak rakamlar şöyle:

Kiralama Bedeli: Bayern Münih'e 500 bin Euro ödenecek.

Oyuncu Maaşı: Sacha Boey'e yarım sezon için 1 milyon 750 bin Euro verilecek.

Satın Alma Opsiyonu: Galatasaray, sezon sonunda 15 milyon Euro ödemesi halinde oyuncunun bonservisini kalıcı olarak alabilecek.

BAYERN MÜNİH'TEN "JUVENTUS" VURGUSU

Bayern Münih Yönetim Kurulu Üyesi Max Eberl, transferin perde arkasını ve neden izin verdiklerini açıkladı. Eberl, Boey'in Galatasaray'da oynayacağı kritik maçlara dikkat çekti: "Sacha, bize gelmeden önce Galatasaray'ı tanıyordu ve o tanıdık ortama yeniden alışması uzun sürmeyecek. Şampiyonlar Ligi play-off'larında Juventus'a karşı ve Süper Lig şampiyonluk yarışında en üst seviyede oynama şansı bulacak, bu da gelişimi için çok iyi olacak."

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sacha Boey, bu sezon Alman devinde 15 maçta süre aldı ve 1 asistlik katkı sağladı. Fransız yıldız, şimdi Galatasaray'ın hem ligdeki şampiyonluk yürüyüşünde hem de Avrupa arenasındaki Juventus sınavında en büyük kozu olacak.