Galatasaray, şampiyon olduğu sezonu Başakşehir karşısında 3 puanla kapattı!

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Şampiyon Galatasaray, resmi maçlardaki serisini 11 maça çıkararak sezonu kapatmak istiyordu. İstediği gibi bir oyun ortaya koyan Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrılarak sezonu 3 puanla bitirdi.

MERTENS VEDA GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın tek golünü, son maçına çıkan Mertens penaltıdan kaydetti.

OSIMHEN BU MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında sahneye çıkan Osimhen, bu sezonki 26. golünü kaydetti.

BAŞAKŞEHİR, ŞAMPİYON GALATASARAY’I ALKIŞLADI

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray son maçında sahaya, Başakşehirli futbolcularım alkışları arasında çıktı.

VICTOR OSIMHEN İÇİN ÖZEL ŞARKI ÇALDI

Kiralık olarak takımda forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen müsabaka öncesinde sahaya çıktığında, stat hoparlörlerinden Nazan Öncel’den ’Gitme Kal Bu Şehirde’ şarkısı çaldı. Taraftarlar ayrıca ’Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor’ diye tezahüratlarda bulunarak 26 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istedi.

MUSLERA DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Galatasaray ile son maçına çıkan Fernando Muslera’ya, karşılaşma öncesinde taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sahanın ortasında gelen Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirirken, taraftar da dakikalarca onu ayakta alkışladı. Bu esnada bazı Galatasaraylı taraftarların gözyaşına hakim olamadığı gözlendi.

BERKAN KUTLU’YA PLAKET VERİLDİ

Galatasaray formasıyla 150. resmi maçına çıkan Berkan Kutlu’ya müsabaka öncesinde saha kenarında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, plaket ve üzerinde 150 yazan sarı-kırmızılı forma takdim etti.

ALİ ASAF İÇİN SARI-KIRMIZILI BALONLAR UÇURULDU

8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir için babası, sosyal medya hesabından yaptığı çağrının ardından balon uçurma etkinliği düzenlemişti. Geçtiğimiz günlerde Sancaktepe’de binlerce kişi, Ali Asaf’ın yanında olup, balon uçurma etkinliği yapmıştı. Başakşehir maçından önce de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Asaf ve ailesiyle birlikte sahanın ortasında sarı-kırmızılı balonları gökyüzüne bıraktı.

TRİBÜNLER SON MAÇTA DA DOLDU

Sezon boyuncu iç sahadaki maçlardaki takımını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Başakşehir müsabakasında da tribündeki yerini aldı. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.