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G.Saray nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.11.2018 01:20 | Son Güncelleme

Schalke 04'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. mağlubiyetini aldı. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? İşte Galatasaray'ın tur atlama ihtimalleri...

G.Saray nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Schalke'ye 2-0 mağlup olurken, Porto, Lokomotiv Moskova'yı 4-1 mağlup etti. Grupta 4. maçlar sonunda Galatasaray 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

G.SARAY İKİ MAÇINI DA ALMALI

Galatasaray, kalan iki maçta da 6 puan alması gerekiyor. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova deplasmanı ve içerideki Porto maçını kazanması halinde, Schalke'nin son 2 maçta 1 puan almasını bekleyecek.

Galatasaray'ın gruptan çıkması için bir diğer ihtimal ise, 2 maçta 6 puan alınırken Porto 2 maçı puansız kapatacak ve temsilcimize 1 farktan daha farklı mağlup olacak.

LİDER ÇIKMA ŞANSI KALMADI

Galatasaray'ın D Grubu'ndan lider çıkma ihtimali matematiksel olarak kalmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 2-0 yenildiği Schalke 04'ün 4 puan gerisine düştü. Portekiz ekibi Porto da sahasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 4-1 yenerek puanını 10'a çıkardı.

Bu skorların ardından Galatasaray'ın gruptan lider çıkma ihtimali sona erdi.

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