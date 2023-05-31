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Galatasaray Şampiyonlar Ligi için kaç ön eleme oynayacak? Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi eleme maçları ne zaman?

31.05.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Ankaragücü karşılaşmasında sahadan 4-1 üstünlükle ayrılarak Süper Lig 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Rakibi Fenerbahçe'nin ise matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali yok. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi en çok temsil eden sarı-kırmızılı takım, elemeye ikinci turdan dahil olacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi için kaç ön eleme oynayacak? Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi eleme maçları ne zaman?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi için kaç ön eleme oynayacak? Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi eleme maçları ne zaman?

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı kırmızılı takım böylelikle Süper Lig'de 23. kez şampiyonluğa ulaşmış oldu. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için ön eleme turu oynayacak. İnter’in ligi ilk 4 sırada bitirmesinin kesinleşmesi nedeniyle sarı-kırmızılıların oynayacağı ön eleme turu azaldı. Sarı-kırmızılılar böylelikle sezonu daha geç açma fırsatını da yakalamış oldu. Birçok kişi internette "Galatasaray Şampiyonlar Ligi için kaç ön eleme oynayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi eleme maçları ile ilgili detaylar...

GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KAÇ ELEME OYNAYACAK?

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 3 tur geçmesi gerekiyor.

İtalyan temsilcisi İnter’in sezonu ilk 4 takım içinde bitirmeyi garantilemesi sebebiyle Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alabilmek için 1'nci değil, 2'nci ön eleme turundan katılacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

İtalyan temsilcisi İnter’in Şampiyonlar Ligi vizesi almasının ardından sarı-kırmızılılar; birinci ön eleme turu maçı için 11 - 12 Temmuz yerine ikinci ön eleme turuna 25 - 26 Temmuz'da çıkarak sezonu daha geç açma ve daha az eleme turu oynama şansı yakaladı.

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Bu şampiyonlukla birlikte yeni sezon için Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda boy gösterme hakkı kazanan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı - kırmızılıların karşılaşabileceği ekipler arasında Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta ve eski futbolcusu Albert Riera'nın ekibi Olimpija da yer alıyor.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri:

ASTANA (KAZAKİSTAN)

BATE BORISOV (BELARUS)

BK HACKEN (İSVEÇ)

FARUL CONSTANTA (ROMANYA)

FC SHERIFF (MOLDOVA)

FERENCVAROS (MACARİSTAN)

KARABAĞ (AZERBAYCAN)

MACCABI HAIFA (İSRAİL)

OLIMPIJA LJUBLJANA (SLOVENYA)

RAKOW CZESTOCHOWA (POLONYA)

SLOVAN BRATISLAVA (SLOVAKYA)

ZALGIRIS (LİTVANYA)

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