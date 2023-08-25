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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gümbür gümbür devam ediyor! Kasa doldu taştı... İşte Sarı-Kırmızılılar'ın katılım payı

25.08.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray gruplara kalmaya oldukça yaklaşırken, kasasını da doldurdu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele ederken, kasasını da doldurmaya devam ediyor.

Norveç ekibi Molde'yi 3-2 yenen Sarı-Kırmızılılar, gruplara kalmaya çok yakın. Temsilcimiz rakibini sahasında geçtiği taktirde Şamipyonlar Ligi gruplarına kalacak. Sarı-Kırmızılı takım bu büyük başarının yanı sıra dev bir geliri de kazanmış olacak.

DEVLER LİGİ'NE KATILIM PAYI

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım, 15,64 milyon Euro'luk ayak bastı parasını kasasına koyacak. Takımlar, grup maçlarında alınacak her galibiyette 2,8 milyon, beraberlikte ise 930 bin Euro kazanacak.

Son 5 yıllık performansa göre 32 takıma dağıtılan katsayı payında, her hissenin bedeli 1,137 milyon Euro. Bu çerçevede en yüksek puana sahip takım 32 hisse, ikinci sıradaki ekip 31 hisse, üçüncü sıradaki kulüp 30 hisse alacak ve bu silsile en alttaki takıma kadar devam edecek.Takımlar, market gelirinin (yayın havuzu) yanı sıra tur atladıkça kazancını da yukarı taşıyacak.

Son 16 turuna kalan ekipler 9,6, çeyrek final oynayanlar 10,6, yarı finale kalanlar 12,5 ve finalistler 15,5 milyon Euro'luk gelire uzanacak. Şampiyon takım, bu gelirlere ilaveten 4,5 milyon Euro'luk ödülün de sahibi olacak.

25 MİLYON EURO...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak Galatasaray, Zalgiris-Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Cim-Bom, gruplara kalabilmek bu tur haricinde 2 tur daha geçmek zorunda. Sarı-kırmızılı ekip bunu gerçekleştirebilir ve gruplara kalırsa, 15,64 milyon Euro'luk katılım payını almaya hak kazanacak.

KATSAYI GELİRİNDE 7 HİSSE GARANTİ

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Cim-Bom, katsayı gelirinde an itibarıyla 6 takımı geçmiş durumda ve gruplara kalması halinde en az 7 hisseyi cebine koyacak. Bunun karşılığı da 7 milyon 959 bin Euro. Galatasaray, elemelerde şampiyonlar yolundan gelen ve kendisinden daha yüksek puanlı takımlardan Dinamo Zagreb ve Kopenhag'ın turnuvaya veda etmeleri halinde, her biri için birer hisse daha (1 milyon 137 bin Euro) kazanabilecek.

Elemelere lig yolundan dahil olan 10 takım içinde Galatasaray'dan daha yüksek puana sahip 3 kulüp bulunuyor. Bu takımlar Olimpik Marsilya, PSV ve Braga. Lig yolundan gruplara 2 takım çıkacak ve bu 3 takım haricindeki takımların gruplara yükselmesi, Cim-Bom'a ekstra hisse kazandıracak.

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