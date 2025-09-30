SPOR

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşırken, otelde konaklayan İngiliz ekibine taraftarlardan büyük şok geldi...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde evinde bu akşam Liverpool ile karşılaşırken, taraftarlar İngiliz ekibine uykusuz bir gece yaşattı. Otele geçen yıldız oyuncular uyumak için hazırlanırken, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından havai fişeklerle uyandırıldılar.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, İngiltere ekibi Liverpool ile Rams Park’da karşılaşacak. Maç öncesi Rams Park’ta düzenlenen basın toplantısının ardından konaklamak için otele geçen Liverpool takımına sürpriz bir karşılaşama geldi.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta Frankfurt’a yenilen Galatasaray ve A.Madrid’i 3-2 geçen Liverpool Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında karşılaşırken, Rams Park’ta 22:00’de oynanacak karşılaşma TRT1’den canlı yayınlanacak.

Dün öğle saatlerinde İstanbul'a gelen İngiliz ekibi, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısının ardından otele geçti.

Sarı kırmızılı taraftarlar, gecenin ilerleyen saatlerinde, Liverpool'un konakladığı otelin önünde kamp kurarak havai fişeklerle rakibi uyutmadı. Geceyi gündüze çeviren görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

