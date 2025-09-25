Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçı öncesi para basıyor! Maç günü hasılatının yanı sıra UEFA'dan nakit para da geldi...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Alma ekibi Frankfurt’a 5-1 mağlup olurken, UEFA’dan maddi anlamda gelen hak ediş bir nebze olsun yüzleri güldürdü. Sarı kırmızılıların kasası gelen nakit ile birlikte bayram etti.

23 MİLYON EURO!

Şampiyonlar Ligi’nde 30 milyon Euro geliri garantileyen sarı kırmızılılara, UEFA tarafından bu hafta 23 milyon Euro ödendi.

BORÇSUZLUK KAĞIDI İSTENMİŞTİ

Sabah gazetesinin haberine göre; bu yaz transfer döneminde ciddi para harcayan sarı kırmızılılarda yönetim bu paranın gelmesi ile birlikte rahat kavuştu. Yönetim 30 Eylül’e kadar gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdını da bu parayla birlikte rahat bir şekilde ödeyebilecek.

LIVERPOOL MAÇI KRİTİK…

Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında alınan Frankfurt mağlubiyeti Liverpool maçının bir kat daha arttırdı. Yaz döneminde yapılan ciddi yatırımın karşılığını almak isteyen sarı kırmızılılar İngiliz devini yenip 2.1 milyon Euro’nun sahibi olmak istiyor.

REKOR PLANLANIYOR

İngiliz devi Liverpool ile Rams Park’da karşılaşacak sarı kırmızılı takım o gün resmen para basmayı planlıyor. Gün içerisinde GS Store’dan ürün satışları ve bilet paralarından kazanç hedefleyen Cimbom, Liverpool maçını bir fırsat olarak görüyor.