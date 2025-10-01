Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u devirerek kasasını da doldurdu! İşte kazanılan galibiyet primi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir gece yaşandı. Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde RAMS Park’ta İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool’u konuk etti.

TARİHİ ZAFER

Sarı-kırmızılılar, 16. dakikada kazandığı penaltıyı Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’in gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda kalesini gole kapatmayı başaran Galatasaray, dev rakibini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde çok önemli bir galibiyete imza attı.

MALİ AÇIDAN DA KAZANDI

Bu sonuçla yalnızca sahada değil, mali açıdan da kazanç sağlayan Galatasaray, UEFA’nın galibiyet priminden 2 milyon 100 bin Euro (yaklaşık 103 milyon TL) gelir elde etti. Liverpool zaferiyle birlikte sarı-kırmızılıların bu sezon Devler Ligi’nden elde ettiği toplam gelir 32,1 milyon Euro’ya yükseldi.

Taraftarlarını coşturan bu tarihi sonuç, Galatasaray’ın Avrupa’daki iddiasını güçlendirirken, kulübün kasasına da önemli bir katkı sağlamış oldu.