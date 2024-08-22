Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur şansını İstanbul'a bıraktı! Batshuayi'nin golleri galibiyete yeterli olmadı...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Young Boys'a konuk oldu. 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmayan Galatasaray, Batshuayi'nin attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelenin son anlarında penaltı kazanan Young Boys, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

MONTEIRO'YU DURDURAMADILAR

Galatasaray savunması, Young Boys forması giyen Joel Monteiro'yu durduramadı. Takımının 2 golünü kaydeden Joel Monteiro Young Boys'u 2-0 öne geçirdi.

BATSHUAYI 'BEN BURADAYIM' DEDİ

Maçın 66. dakikasında oyuna dahil olan Batshuayi, oyuna girer girmez saniyeler içinde skoru 2-1'e getirdi. Bu golden 5 dakika sonra yine ağları bulan Batshuayi, Galatasaray adına skoru 2-2 yaptı.

PENALTI VE KIRMIZI KART...

Maçın 85. dakikasında penaltı kazanan Young Boys skoru 3-2 yaptı. Penaltı pozisyonunda topla elle oynayan Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü.

RÖVANŞ MAÇI 27 AĞUSTOS

Galatasaray ile Young Boys, 3-2'nin rövanşında RAMS Park'ta 27 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.

İKİ KALECİ DE SAKATLANDI

Young Boys - Galatasaray maçında iki takım da sakatlık nedeniyle kaleci değişikliği yapmak zorunda kaldı. Sarı-kırmızılılarda Muslera, Young Boys'ta ise David Von Ballmoos maça devam edemedi.

OKAN BURUK VE KAAN AYHAN CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Sparta Prag maçının ardından aldığı 2 maçlık cezadan dolayı bu maçta sahadaki yerini alamadı. Maçı tribünden takip eden 50 yaşındaki teknik adam, rövanş mücadelesinde de sahada olamayacak. Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Kaan Ayhan da aynı maçta gördüğü kırmızı karttan dolayı bu maçın kadrosunda yer almadı. Öte yandan sakatlığı süren Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez de bu müsabakada kadroda bulunmadı.

ELIAS JELERT İLK KEZ 11’DE

Galatasaray’ın Danimarka ekibi Kopenhag’dan transfer ettiği Elias Jelert, bu maçla birlikte sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11’de başladı. 21 yaşındaki futbolcu son oynanan Konyaspor maçında 84. dakikada oyuna girerek müsabakanın son bölümünde forma şansı bulmuştu.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR İSVİÇRE’DE DE TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray’ın zorlu Young Boys deplasmanında sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan alanı doldurdu. Bunun yanı sıra Young Boys tribünlerinde de Galatasaraylı taraftarların olması dikkat çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesi ısınmada futbolcuları tribünlere çağırarak ve tezahüratlar yaparak destekte bulundu.