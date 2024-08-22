SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur şansını İstanbul'a bıraktı! Batshuayi'nin golleri galibiyete yeterli olmadı...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur şansını İstanbul'a bıraktı! Batshuayi'nin golleri galibiyete yeterli olmadı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.08.2024 23:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 4. dakikasında geriye düşen Galatasaray'ın tüm planları bu golün ardından bozuldu. Sonrasında kalesinde bir gol daha gören sarı-kırmızılılar devreye 2-0 mağlup girdi. İkinci yarıda oyuna dahil olan Batshuayi 2 gol birden atsa da sarı-kırmızılılar son anlarda penaltı golüyle 3-2 mağlup oldu.

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Young Boys'a konuk oldu. 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmayan Galatasaray, Batshuayi'nin attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelenin son anlarında penaltı kazanan Young Boys, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

MONTEIRO'YU DURDURAMADILAR

4f6b5e30-7153-41bc-b026-06fd041f99d8

Galatasaray savunması, Young Boys forması giyen Joel Monteiro'yu durduramadı. Takımının 2 golünü kaydeden Joel Monteiro Young Boys'u 2-0 öne geçirdi.

BATSHUAYI 'BEN BURADAYIM' DEDİ

Screenshot_1

Maçın 66. dakikasında oyuna dahil olan Batshuayi, oyuna girer girmez saniyeler içinde skoru 2-1'e getirdi. Bu golden 5 dakika sonra yine ağları bulan Batshuayi, Galatasaray adına skoru 2-2 yaptı.

PENALTI VE KIRMIZI KART...

1d7d65ac-7710-4d04-bab5-6da83c020765

Maçın 85. dakikasında penaltı kazanan Young Boys skoru 3-2 yaptı. Penaltı pozisyonunda topla elle oynayan Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü.

RÖVANŞ MAÇI 27 AĞUSTOS

3346ec9c-e0ce-48ff-84f7-f37cae235e8c

Galatasaray ile Young Boys, 3-2'nin rövanşında RAMS Park'ta 27 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.

İKİ KALECİ DE SAKATLANDI

eed68f59-f069-4dd9-8329-98a659d36f75

Young Boys - Galatasaray maçında iki takım da sakatlık nedeniyle kaleci değişikliği yapmak zorunda kaldı. Sarı-kırmızılılarda Muslera, Young Boys'ta ise David Von Ballmoos maça devam edemedi.

OKAN BURUK VE KAAN AYHAN CEZALI

GVh9hslWMAANgUT

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Sparta Prag maçının ardından aldığı 2 maçlık cezadan dolayı bu maçta sahadaki yerini alamadı. Maçı tribünden takip eden 50 yaşındaki teknik adam, rövanş mücadelesinde de sahada olamayacak. Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Kaan Ayhan da aynı maçta gördüğü kırmızı karttan dolayı bu maçın kadrosunda yer almadı. Öte yandan sakatlığı süren Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez de bu müsabakada kadroda bulunmadı.

ELIAS JELERT İLK KEZ 11’DE

e4d43abe-1f80-4a4b-9703-2e294e948b67

Galatasaray’ın Danimarka ekibi Kopenhag’dan transfer ettiği Elias Jelert, bu maçla birlikte sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11’de başladı. 21 yaşındaki futbolcu son oynanan Konyaspor maçında 84. dakikada oyuna girerek müsabakanın son bölümünde forma şansı bulmuştu.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR İSVİÇRE’DE DE TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Screenshot_2

Galatasaray’ın zorlu Young Boys deplasmanında sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan alanı doldurdu. Bunun yanı sıra Young Boys tribünlerinde de Galatasaraylı taraftarların olması dikkat çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesi ısınmada futbolcuları tribünlere çağırarak ve tezahüratlar yaparak destekte bulundu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Young Boys galatasaray şampiyonlar ligi
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da orman yangını! Bolu'ya da sıçradı, valilerden peş peşe açıklamalar

Ankara'da orman yangını! Bolu'ya da sıçradı, valilerden peş peşe açıklamalar

Yanan evde 3 kişinin cesedi bulunmuştu! Katilleri o isimler çıktı! Önce öldürüp ardından ateşe vermişler

Yanan evde 3 kişinin cesedi bulunmuştu! Katilleri o isimler çıktı! Önce öldürüp ardından ateşe vermişler

Young Boys-Galatasaray maçı kâbus gibi başladı!

Young Boys-Galatasaray maçı kâbus gibi başladı!

''Onun için yeni bir meydan okuma daha iyi olabilir"

''Onun için yeni bir meydan okuma daha iyi olabilir"

İlkay Gündoğan transferinde mutlu son

İlkay Gündoğan transferinde mutlu son

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.