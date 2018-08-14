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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi tek başına temsil edecek!

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.08.2018 23:09 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesiyle birlikte Galatasaray, ülkemizi bu turnuvada tek başına temsil edecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi tek başına temsil edecek!

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibine elenerek Devler Ligi'ne veda etti. Sarı lacivertlilerin bu turnuvaya katılamamasıyla birlikte Galatasaray, ezeli rakibinin katılım payını kasasına koyma hakkını elde etti.

Sarı kırmızılılar Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte 15 milyon euroluk katılım payını kasasına koyacak.

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Şampiyonlar Ligi yayın haklarından Türkiye'nin yeni sezondaki havuz parası henüz belli değil. Geçtiğimiz sezon grup aşamasında tek Türk takımı olarak mücadele eden Beşiktaş, sadece yayın haklarından yaklaşık 22 milyon euroyu kasasına koymuştu.

Bu sezon henüz yayın geliri net olmamakla birlikte daha da yükselecek. Sarı-lacivertliler elenmesiyle yayın havuzundan gelecek gelirin tamamı sarı-kırmızılı ekibe kalmış oldu.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe

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