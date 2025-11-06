Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyetlerle kasasını doldurdu! İnanılmaz gelir...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup ederek hem sahada hem de kasasında kazandı. Victor Osimhen’in hat-trick yaptığı karşılaşma, sarı-kırmızılılara sadece puan değil, milyonlarca euroluk bir gelir de getirdi.

4'TE 3

Devler Ligi’ne Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, o maçın ardından adeta vites yükseltti. Sırasıyla Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax’ı mağlup eden sarı-kırmızılılar, grubun en formda takımı haline geldi. Bu galibiyet serisi, sadece sportif anlamda değil, ekonomik açıdan da büyük bir kazanç yarattı.

KASA DOLDU

UEFA’nın galibiyet başına verdiği 2.1 milyon euroluk primle birlikte Galatasaray, son üç maçtan toplamda 6.3 milyon euro gelir elde etti. Ajax deplasmanında alınan net galibiyetle bu rakam daha da pekişti. Avrupa arenasında gösterilen performans, kulübün kasasına doğrudan katkı sağladı.

TOPLAM GELİR...

Sezon başında Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, “ayakbastı” ücreti olarak 25.991 milyon euro kazanmıştı. Üst üste gelen galibiyetlerle birlikte toplam gelir 32.291 milyon euroya yükseldi. Bu rakam, kulüp tarihindeki en yüksek grup aşaması kazançlarından biri olarak kayıtlara geçti.