SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyetlerle kasasını doldurdu! İnanılmaz gelir...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Ajax’ı 3-0 mağlup ederek sadece sahada değil, mali anlamda da büyük bir kazanç elde etti. Osimhen’in hat-trick yaptığı maçla birlikte sarı-kırmızılıların UEFA’dan elde ettiği toplam gelir 32 milyon euroyu aştı. İşte detaylar...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyetlerle kasasını doldurdu! İnanılmaz gelir...
Berker İşleyen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup ederek hem sahada hem de kasasında kazandı. Victor Osimhen’in hat-trick yaptığı karşılaşma, sarı-kırmızılılara sadece puan değil, milyonlarca euroluk bir gelir de getirdi.

4'TE 3

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ndeki galibiyetlerle kasasını doldurdu! İnanılmaz gelir... 1

Devler Ligi’ne Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, o maçın ardından adeta vites yükseltti. Sırasıyla Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax’ı mağlup eden sarı-kırmızılılar, grubun en formda takımı haline geldi. Bu galibiyet serisi, sadece sportif anlamda değil, ekonomik açıdan da büyük bir kazanç yarattı.

KASA DOLDU

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ndeki galibiyetlerle kasasını doldurdu! İnanılmaz gelir... 2

UEFA’nın galibiyet başına verdiği 2.1 milyon euroluk primle birlikte Galatasaray, son üç maçtan toplamda 6.3 milyon euro gelir elde etti. Ajax deplasmanında alınan net galibiyetle bu rakam daha da pekişti. Avrupa arenasında gösterilen performans, kulübün kasasına doğrudan katkı sağladı.

TOPLAM GELİR...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ndeki galibiyetlerle kasasını doldurdu! İnanılmaz gelir... 3

Sezon başında Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, “ayakbastı” ücreti olarak 25.991 milyon euro kazanmıştı. Üst üste gelen galibiyetlerle birlikte toplam gelir 32.291 milyon euroya yükseldi. Bu rakam, kulüp tarihindeki en yüksek grup aşaması kazançlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mourinho Portekizlileri de çıldırttı! Yenilgiye öyle bir bahane buldu ki...Mourinho Portekizlileri de çıldırttı! Yenilgiye öyle bir bahane buldu ki...
Karabağ teknik direktörünün basın toplantısındaki Galatasaray sözleri olay oldu!Karabağ teknik direktörünün basın toplantısındaki Galatasaray sözleri olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray gelir şampiyonlar ligi Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.