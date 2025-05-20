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Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor

Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde 2000'li yıllarda 12 şampiyonluk yaşayan Galatasaray, Barcelona, Porto ve PSV'yi Almanya'da 19 kez zirvede yer alan Bayern Münih geçiyor.

Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
Berker İşleyen

Galatasaray, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran takımlar sıralamasında 2'nciliği Barcelona, Porto ve PSV ile paylaştı.

Son dönemde Türkiye'nin en üst futbol organizasyonunu domine sarı-kırmızılı takım, İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takımlar sıralamasında ikinci oldu.

Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde bu dönemde Galatasaray'dan daha fazla şampiyonluk sevincini sadece Almanya ekibi Bayern Münih yaşadı.

Türk kulüpleri arasında sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 12 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

BAYERN MÜNİH ZİRVEDE

Listenin başında, Bundesliga'da 2000'li yıllara damgasını vuran ve bu süreçte 19 kez adını zirveye yazdıran Bayern Münih yer aldı.

Galatasaray ile birlikte Portekiz'den Porto, İspanya LaLiga'dan Barcelona ve Hollanda Eredivisie'den PSV, 2000'li yıllarda 12 şampiyonluk elde etti.

Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde, İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid ve Hollanda'dan PSV ile Ajax, 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran 10 takım arasına girdi.

Avrupa'nın ilk 10 liginde 2000'li yıllarda en fazla lig şampiyonluğu yaşayan 10 takım şunlar:

Takım Ülke Şampiyonluk sayısı

Bayern Münih Almanya 19

Galatasaray Türkiye 12

Porto Portekiz 12

Barcelona İspanya 12

PSV Eindhoven Hollanda 12

PSG Fransa 11

Juventus İtalya 11

Anderlecht Belçika 10

Real Madrid İspanya 9

Ajax Hollanda 9

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