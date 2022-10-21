Galatasaray savaşı başlattı! Fenerbahçe taraftarını sinirden çıldırtan paylaşım

Galatasaray'da tepki devam ediyor. Dün Erden Timur'un yaptığı basın toplantısının ardından dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesaplarından flaş bir paylaşımda daha bulundu.

SAAT 19.07'DE PAYLAŞILMASI FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRDI

Sarı-kırmızılılar yaptığı paylaşımda, ligin geride kalan 10 haftasındaki istatistikleri gösterdi. Bu raporun üzerine de "Gerçeklerden daha büyük güç yoktur…" ifadeleri ekledi. Yapılan paylaşımın saatinin 19.07 olması dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe taraftarı kısa süre içinde Galatasaray yönetimine tepki gösterdi.

İŞTE O PAYLAŞIM



