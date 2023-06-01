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Galatasaray savunmasının bel kemiği Victor Nelsson'un yerine Inter'in yıldızı Stefan de Vrij geliyor!

01.06.2023 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'da transfer temasları hız kesmeden devam ederken performansıyla devlerin radarına giren Nelsson'un alternatifi bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray savunmasının bel kemiği Victor Nelsson'un yerine Inter'in yıldızı Stefan de Vrij geliyor!
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 36. haftası itibarıyla ligdeki 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için de kolları sıvamış durumda. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar iddialı bir kadro kurmak için çabalarken kadroya katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

NELSSON'U ARATMAYACAK TRANSFER!

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Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla birçok dev kulübün listesine giren isimlerden olan savunmanın adeta bel kemiği olan Danimarkalı oyuncu Victor Nelsson için alternatif arayışlarına giren Cimbom çok konuşulacak bir transfere imza atıyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda Stefan De Vrij'i düşünüyor. Inter forması giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Hollandalı stoperle ilgileniliyor. 31 yaşındakinin savunmacının menajerinin ilk temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldiği öğrenildi.

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