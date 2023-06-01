Galatasaray savunmasının bel kemiği Victor Nelsson'un yerine Inter'in yıldızı Stefan de Vrij geliyor!

Süper Lig'in 36. haftası itibarıyla ligdeki 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için de kolları sıvamış durumda. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar iddialı bir kadro kurmak için çabalarken kadroya katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

NELSSON'U ARATMAYACAK TRANSFER!

Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla birçok dev kulübün listesine giren isimlerden olan savunmanın adeta bel kemiği olan Danimarkalı oyuncu Victor Nelsson için alternatif arayışlarına giren Cimbom çok konuşulacak bir transfere imza atıyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda Stefan De Vrij'i düşünüyor. Inter forması giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Hollandalı stoperle ilgileniliyor. 31 yaşındakinin savunmacının menajerinin ilk temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldiği öğrenildi.

