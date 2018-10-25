Galatasaray - Schalke 04 maçında oyundan alınan Sinan Gümüş tepki gösterdi!

UEFA Şampiyonlar Ligindeki temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta maçında Alman temsilcisi Schalke'yi konuk etti.
Fatih Terim 2. yarıda oyuncu değişiklikleriyle oyuna etki etmek istedi. Bu sezon Fatih Terim ile yeniden çıkışa geçen Sinan Gümüş maça 11'de başladı.
Mücadelenin 61. dakikasında Sinan Gümüş yerini Selçuk İnan'a bıraktı. Değişiklik sonrası Sinan Gümüş'ün oldukça keyifsiz olduğu gözlendi.
Sinan kenarda Terim'in yardımcılarına dert yandı ve skor tabelasını gösterdi.
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