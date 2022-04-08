Galatasaray seçimleri iptal mi oldu? Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman?

Galatasaray seçimleri iptal mi? Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Galatasaray'da kongre krizi sürüyor. Peş peşe adaylık başvurularının gelmesinin ardından Galatasaray başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İstanbul Valiliği, 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen mali genel kurulunda usülsüzlük tespit etti. Konu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşındı.

GALATASARAY SEÇİMLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul Valiliği, Galatasaray Kulübü'ne olağan mali genel kurulun iptal edilmesi, alınan seçim kararının iptali ve kulüp tüzüğünün idari ibrasızlığıyla ilgili tüm maddelerinin iptaliyle ilgili dava açtı.

VALİLİK USULSÜZLÜK TESPİT ETTİ

İstanbul Valiliği, 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen mali genel kurulunda usülsüzlük tespit etti. Valilik, dernek ve ilgili kişilerin ileride uğrayacağı zararların önüne geçmek için konuyu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı.

Bilindiği üzere Galatasaray Genel Kurulu'nda Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edilmiş fakat idari yönden ibra edilmemişti. Çıkan sonucun ardından Galatasaray camiasının 30 Nisan'da yeni bir seçime gideceği açıklandı.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığı sarı-kırmızılı kulüpte, şu ana kadar eski yöneticilerden Metin Öztürk ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı.



