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G.Saray stoperini buldu! Ozan'ın yerine...

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.01.2019 17:39 | Son Güncelleme

Ozan Kabak’ı Stuttgart’a satan G.Saray bu oyuncunun yerini doldurmak için Semih Kaya’ya yöneldi. Son dakika bilgisine göre; Semih Kaya'yı geçen sezon 2 milyon Euro’ya Sparta Prag’a satan sarı-kırmızılılar eski oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başladı.

G.Saray stoperini buldu! Ozan'ın yerine...

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken son olarak güneme gelen isim Semih Kaya oldu. Ozan Kabak'ın transferi için stuttgart ile anlaşan sarı kırmızılılar, eski oyuncusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.

Sarı kırmızılılar, Ozan Kabak'ın ayrılığı üzerine bu boşluğu Semih Kaya ile doldurma kararı aldı. Geçen sezon 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya için Galatasaray girişimlerine başladı.

Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiralamak için resmen teklif yaptı.

(BiP Spor)

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Galatasaray semih kaya

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