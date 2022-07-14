Galatasaray Sigma Olomouc maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de ilk hafta maçları öncesinde performansını en üst seviyeye çıkarmak isteyen Galatasaray hazırlık maçlarına devam ediyor. Galatasaray yeni sezon öncesi oynayacağı 3. hazırlık maçında Sigma Olomouc ile karşılaşacak. Heyecan dolu mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY SİGMA OLOMOUC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Sigma Olomouc maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Galatasaray üçüncü hazırlık maçında Çek ekiplerinden Sigma Olomouc ile 16 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak. Heyecan dolu mücadele saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSI

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam eden Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, lig öncesi yaptığı ilk 2 hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Sturm Graz'a 2-1 ve Mol Fehervar'a 1-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray, Sigma Olomouc ile üçüncü hazırlık maçına çıkacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

24 Temmuz Pazar:

Galatasaray-Kasımpaşa (Saati henüz belirlenmedi)

