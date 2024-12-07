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Galatasaray, Sivas'a 5 eksikle gitti! Kamp kadrosu açıklandı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.12.2024 16:47
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Sarı - kırmızılılarda, karşılaşma öncesi oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Cimbom, zorlu Sivasspor deplasmanına 5 futbolcusununda yoksun çıkacak.

Galatasaray, Sivas'a 5 eksikle gitti! Kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

5 EKSİKLE SİVAS'A GİDİYOR

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir yer almadı.

Galatasaray’ın, Sivasspor maçı kamp kadrosu şöyle:

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"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman ve Metehan Baltacı"

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor galatasaray
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