Galatasaray, Sivas'a 5 eksikle gitti! Kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

5 EKSİKLE SİVAS'A GİDİYOR

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir yer almadı.

Galatasaray’ın, Sivasspor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman ve Metehan Baltacı"