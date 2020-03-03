Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! Digiturk yöneticisi açıkladı

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Katar'da Sivasspor-Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın saatinin 19:00'dan 16:00'a alınması için talepte bulunduğunu kaydeden Saad Saleh Al-Hudaifi, "Galatasaray, Sivasspor maçının saat 16.00'da oynanmasını istiyor. Biz bu öneriye sıcak bakıyoruz. TFF temelde saat değişikliğine karşı değil ancak bunun için saat 19.00 slotuna başka bir büyük takımın maçını koyması gerekiyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın talebinin kabul görmesi için maç saatlerindeki değişiklikten etkilenecek tüm takımların onayına ihtiyaç var. Son kararı TFF verecek" ifadelerini kullandı.
6 MART CUMA
20:00 Beşiktaş - Ankaragücü
7 MART CUMARTESİ
17:00 Gaziantep - Trabzonspor
17:00 Göztepe - Başakşehir
20:00 Fenerbahçe - Denizlispor
8 MART PAZAR
19:00 Sivasspor - Galatasaray
(Habertürk)
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