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Galatasaray sol bek transferini açıkladı! 3 yıllık imza...

Galatasaray, altyapısından yetişen Umut Erdem'i yeniden kadrosuna kattı. 2023 yılında Manisa FK'ye transfer olan genç sol bekle 2029 yılına kadar sözleşme imzalandı. Umut, Manisa ekibinde 54 resmi maçta forma giydi.

Galatasaray sol bek transferini açıkladı! 3 yıllık imza...
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, altyapısından yetişen sol bek Umut Erdem'i yeniden kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyla 2029 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladı.

UMUT ERDEM YENİDEN GALATASARAY'DA

Galatasaray sol bek transferini açıkladı! 3 yıllık imza... 1

Galatasaray, altyapısından yetişen Umut Erdem ile yeniden anlaşmaya vardı. 2023 yılında bonservisiyle Manisa FK'ye transfer olan oyuncu, sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.

Galatasaray yönetimi, Umut Erdem ile yapılan anlaşmayı Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi. Genç sol bekin lisansı da çıkarılırken, TFF sisteminde oyuncunun Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu görüldü.

MANİSA FK'DE 54 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray sol bek transferini açıkladı! 3 yıllık imza... 2

Galatasaray altyapısında yetişen Umut Erdem, 2023 yılında Manisa FK'nin yolunu tutmuştu. Burada gelişimini sürdüren sol bek, iki sezon boyunca resmi müsabakalarda forma şansı buldu.

Umut Erdem, Manisa FK formasıyla toplam 54 resmi karşılaşmada görev yaptı. 2029 yılına kadar Galatasaray'a bağlanan genç futbolcu, yeniden sarı-kırmızılı forma için mücadele edecek.

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