Galatasaray sol beke, Boluspor'dan Umut Meraş'ı istiyor

Forvet ve stoper arayışlarını devam ettiren Galatasaray, sürpriz bir transferi gerçekleştirmek üzere...
Sarı-Kırmızılıların, Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor forması giyen Umut Meraş ile ilgilendiği ortaya çıktı. 23 yaşında olan ve sol bekte görev yapan Umut için G.Saray ve Bolu yetkililerinin yaptıkları görüşmede rakamsal konularda anlaşma sağlanırsa transfer resmiyet kazanacak.
Sarı-Kırmızılılar'ın, 1 milyon liralık teklif sunarken Boluspor da rakamın biraz daha yukarı çıkarılmasını talep etti. Görüşmelerin devam ettiği ve anlaşmanın an meselesi olduğu bildirildi.
Cimbom, transferi gerçekleştirirse Umut Meraş, sol bekte Nagatomo'nun alternatifi olacak.
(Habertürk)
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