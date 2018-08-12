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Badou Ndiaye için flaş karar!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.08.2018 09:47 | Son Güncelleme

Badou Ndiaye'de flaş gelişme... Galatasaray'da Fatih Terim’in çok istediği Badou Ndiaye, Stoke City’nin dün oynadığı Brentford maçında kadro dışı kaldı. Bu gelişme, Galatasaray taraftarlarında heyecan yarattı.

Badou Ndiaye için flaş karar!

Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, özellikle Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek orta sahanın merkezine mutlaka bir oyuncu istiyor. İmparator’un gönlünde yatan ‘Aslan’; Badou Ndiaye...

Stoke City forması giyen başarılı futbolcu, dün takımının Brentford ile oynadığı Championship maçında kadro dışı kaldı. Herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen hocası tarafından tercih edilmeyen Ndiaye, geçen haftaki Leeds karşılaşmasında performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Bu gelişme, Sarı-Kırmızılı taraftarlarda heyecan yaratırken, Ndiaye’nin transfer görüşmeleri yapmak için kadroya alınmadığı öne sürüldü. (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Badou N'diaye stoke city Galatasaray

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GERİ ZEKALI GALATASARAY, SEN GOMİS BELHANDA FEGULİ VE CAROLE ŞEYTAN DÖRTLÜSÜNDEN KURTULMAK İSTİYON DEMİ...STOK CİTY'E VE MENEJERLERİNE DERSİN Kİ BU DÖRTLÜYÜ KOMPLE BONSERVİSLERİYLE AL PRİMER LİGE ÇIK..BANADA NDİAYE.Yİ KOMPLE BONSERVİSİYLE GERİ VER...
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