Badou Ndiaye için flaş karar!

Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, özellikle Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek orta sahanın merkezine mutlaka bir oyuncu istiyor. İmparator’un gönlünde yatan ‘Aslan’; Badou Ndiaye...

Stoke City forması giyen başarılı futbolcu, dün takımının Brentford ile oynadığı Championship maçında kadro dışı kaldı. Herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen hocası tarafından tercih edilmeyen Ndiaye, geçen haftaki Leeds karşılaşmasında performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Bu gelişme, Sarı-Kırmızılı taraftarlarda heyecan yaratırken, Ndiaye’nin transfer görüşmeleri yapmak için kadroya alınmadığı öne sürüldü. (Fanatik)

