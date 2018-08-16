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G.Saray'dan Emre Akbaba açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.08.2018 15:04 | Son Güncelleme

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Akbaba ve Bafetimbi Gomis'le ilgili açıklamalar yaptı. Emre Akbaba'yla ilgili konuşan Albayrak, "Transfer için uğraşıyoruz. Hayırlısı neyse o olsun. Zaman her şeyin ilacıdır" dedi

G.Saray'dan Emre Akbaba açıklaması!

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrasında transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Toplantıya Gaziantep'te gezide bulunan başkan Mustafa Cengiz'i vekaleten katılan Albayrak, gündemdeki Emre Akbaba transferi ve Bafetimbi Gomis'in durumuyla ilgili soruları yanıtladı.

Galatasaray taraftarınca transferi için kampanyalar başlatılan ve tezahüratlar yapılan Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Emre Akbaba'yla ilgili soruyu yanıtlayan Albayrak, "Kulübün imkanları doğrultusunda transferler yapmaya çalışıyoruz. Hayırlısı neyse o olsun. Kulübümüzün ve şahsı için hayırlısı neyse o olsun. Artık kolay transfer yapamıyorsunuz. Zaman her şeyin ilacıdır, inşallah" ifadelerini kullandı.

GOMIS BİZİM ÇOK DEĞERLİ BİR FUTBOLCUMUZ
Zam istediği haberlerinin çıktığı, Fatih Terim'in de "Yönetimden bir talebi oldu" açıklaması yaptığı Bafetimbi Gomis'le ilgili de konuşan Albayrak, "Gomis bizim çok değerli bir futbolcumuz" yorumunu yaptı.

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