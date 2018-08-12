SPOR

Galatasaray son dakika transferi haberleri Galatasaray'da Belhanda, Feghouli ve Gomis'e kulüp aranıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.08.2018 08:41 | Son Güncelleme

Galatasaray'da flaş gelişme... Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli için dünyanın dört bir yanından kulüplerle görüşmeler başladı.

Galatasaray son dakika transferi haberleri Galatasaray'da Belhanda, Feghouli ve Gomis'e kulüp aranıyor

Galatasaray'da flaş gelişme... Bafetimbi Gomis ile Galatasaray yönetimi arasındaki restleşme arşa çıktı… İstediği zammı alamadığı için tavır yapan Fransız oyuncunun menajeri Pierre Frelot’a “takım bul” resti çekildi. Aynı şekilde kur sabitlemeye olumsuz bakan Belhanda ve Feghouli’ye de rest çekildi.

Fatih Terim de bağlantılarını kullanarak üç oyuncusu için takım arıyor. Henüz bir sonuç çıkmadı. Dünyanın dört bir yanından üç oyuncu için takım bakılırken, Suudi Arabistan’dan Çin’e, Avrupa’dan Meksika’ya kadar çalınan tüm kapılar duvar oldu.

FATİH TERİM'İ KIZDIRAN GRUPLAŞMA
Gomis’in zam istemesiyle başlayıp, Belhanda ve Feghouli’nin kur sabitlemesine hayır demesiyle başlayan kriz Fatih Terim’in en nefret ettiği şeye dönüştü. Üç oyuncu gruplaştı.

Her teknik direktörlük döneminde özellikle gruplaşan oyuncularla baş etmek zorunda kalan Terim bu kez de “Fransızcılar” denmeye başlayan bu grupla uğraşmaya başladı.

Çünkü “para kardeşliği” yapan Feghouli, Belhanda ve Gomis son dönemde birbirinden hiç ayrılmıyor ve yönetime karşı yapılacak hamlelerde beraber hareket etmeyi tercih ediyor. Carole da gruba yakın duruyor. (Fotospor)

PARTNERKolundan çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyorduKolundan çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Galatasaray'ın Dzyuba transferi iddiaları Rus basınındaGalatasaray'ın Dzyuba transferi iddiaları Rus basınında
Galatasaray basketbolda yeni sezondan umutluGalatasaray basketbolda yeni sezondan umutlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
younes belhanda Sofiane Feghouli Bafetimbi Gomis fatih terim Galatasaray son dakika transfer haberleri

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

Eski yardımcısından ABD Başkanı Donald Trump'a "ırkçılık" suçlaması

Eski yardımcısından ABD Başkanı Donald Trump'a "ırkçılık" suçlaması

Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!

Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!

Fenerbahçe - Bursaspor maçına VAR damga vurdu! Önce penaltı, sonra ofsayt...

Fenerbahçe - Bursaspor maçına VAR damga vurdu! Önce penaltı, sonra ofsayt...

Fenerbahçe - Bursaspor | (Maç özeti)

Fenerbahçe - Bursaspor | (Maç özeti)

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray son dakika transferi haberleri Galatasaray'da Belhanda, Feghouli ve Gomis'e kulüp aranıyor

Galatasaray son dakika transferi haberleri Galatasaray'da Belhanda, Feghouli ve Gomis'e kulüp aranıyor

Galatasaray'ın Dzyuba transferi iddiaları Rus basınında

Galatasaray'ın Dzyuba transferi iddiaları Rus basınında

Galatasaray basketbolda yeni sezondan umutlu

Galatasaray basketbolda yeni sezondan umutlu

Galatasaray'da Tolga Ciğerci'ye Stuttgart talip

Galatasaray'da Tolga Ciğerci'ye Stuttgart talip

Bafetimbi Gomis'ten yedek kulübesi açıklaması!

Bafetimbi Gomis'ten yedek kulübesi açıklaması!

Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek'e uçak göndermesi!

Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek'e uçak göndermesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.