Galatasaray son dakika transferi haberleri Galatasaray'da Belhanda, Feghouli ve Gomis'e kulüp aranıyor

Galatasaray'da flaş gelişme... Bafetimbi Gomis ile Galatasaray yönetimi arasındaki restleşme arşa çıktı… İstediği zammı alamadığı için tavır yapan Fransız oyuncunun menajeri Pierre Frelot’a “takım bul” resti çekildi. Aynı şekilde kur sabitlemeye olumsuz bakan Belhanda ve Feghouli’ye de rest çekildi.

Fatih Terim de bağlantılarını kullanarak üç oyuncusu için takım arıyor. Henüz bir sonuç çıkmadı. Dünyanın dört bir yanından üç oyuncu için takım bakılırken, Suudi Arabistan’dan Çin’e, Avrupa’dan Meksika’ya kadar çalınan tüm kapılar duvar oldu.

FATİH TERİM'İ KIZDIRAN GRUPLAŞMA

Gomis’in zam istemesiyle başlayıp, Belhanda ve Feghouli’nin kur sabitlemesine hayır demesiyle başlayan kriz Fatih Terim’in en nefret ettiği şeye dönüştü. Üç oyuncu gruplaştı.

Her teknik direktörlük döneminde özellikle gruplaşan oyuncularla baş etmek zorunda kalan Terim bu kez de “Fransızcılar” denmeye başlayan bu grupla uğraşmaya başladı.

Çünkü “para kardeşliği” yapan Feghouli, Belhanda ve Gomis son dönemde birbirinden hiç ayrılmıyor ve yönetime karşı yapılacak hamlelerde beraber hareket etmeyi tercih ediyor. Carole da gruba yakın duruyor. (Fotospor)

