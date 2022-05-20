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Galatasaray son perdeyi 1 puanla kapattı! Antalyaspor'da seri devam ediyor...

20.05.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında karşı karşıya geldi. Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde büyük bir çıkışa geçen Akdeniz ekibi evindeki maçtan galibiyetle ayrılmak istiyordu. İyi bir sezon geçirmeyen Domenec Torrent yönetimindeki Cimbom, sezonu 3 puanla tamamlamayı amaçlıyordu. 1-1 sonuçlanan maçın ardından Galatasaray Süper Lig'i 1 puanla kapattı. Antalyaspor ise namağlup serisini 16 maça çıkartmış oldu.

Galatasaray son perdeyi 1 puanla kapattı! Antalyaspor'da seri devam ediyor...

Süper Lig'in son haftasında heyecan kaldığı yerden devam etti. Antalyaspor ile Galatasaray zorlu mücadelede kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakayı hakem Yasin Kol yönetti. Nuri Şahin'in oyuncu lisansıyla çıktığı son maç olan Galatasaray karşılaşmasında duygusal anlar yaşandı. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Antalyaspor, 59 puanla kulüp tarihinde Süper Lig'de en fazla puan topladığı sezonu tamamladı. Nuri Şahin, Antalyaspor tarihine geçerek rekor kırdı.

NURİ ŞAHİN'İN SON MAÇI

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Antalyaspor taraftarlarından Nuri Şahin için özel bir pankart hazırlandı. Maç öncesi duygusal anlar yaşayan Nuri Şahin, aktif futbolculuk kariyerine Galatasaray karşılaşmasıyla son noktayı koydu.

GOL İPTAL EDİLDİ

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Babel sol kanattan savunma arkasına kaçan Aanholt'u gördü. Aanholt bekletmeden içeri çevirdi, Berkan kale dibinde topu boş filelere yolladı ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

SON DAKİKADA GOL GELDİ

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Maçın 45. dakikasında Wright, sol kanatta topla buluşup, çizgiye kadar indi, Pulgar'dan sıyrıldı ve içeri çevirdi, Nelsson'a çarpan top yön değiştirdi, Ndao boş kaleye golü yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

NDAO HER MAÇTA ATIYOR!

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Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu üç maçta da gol atan Alassane Ndao (toplam 3 gol), son iki sezonda sarı-kırmızılı ekibin filelerini en fazla karşılaşmada havalandıran iki oyuncudan biri (Saba Lobzhanidze ile birlikte).

MOSTAFA MOHAMED ATTI SKOR 1-1 OLDU

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Uzun oynanan topta Veysel Sarı, Kerem'e çarparak yerde kaldı, pozisyonun devamında Halil ceza alanının sağına açılan Kerem'i gördü, Kerem içerdeki Mohamed'e çevirdi, Mohamed boş kaleye topu yolladı. Skora denge geldi, durum 1-1. Antalyasporlular'ın itirazı olsa da gol geçerli sayıldı.

NAMAĞLUP SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI

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Nuri Şahin yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Antalyaspor, Galatasaray maçında da mağlup olmadı ve Süper Lig'de bu seri 16 maça çıkmış oldu.

GOMIS SAHADA YOKTU

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2014/15 sezonundan bu yana bir maçta en az 69 dakika süre alan oyuncular arasında topla en az buluşan isim Galatasaray'ın forveti Gomis oldu.

GALATASARAY SON 11 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

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Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 11 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 6 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Galatasaray 26 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 11 maçta fileleri 6 kez havalandırabildi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

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Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 25 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 7 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 46 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

Deplasmanda rakibiyle yaptığı son 5 maçı kaybetmeyen Galatasaray, söz konusu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 8 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 5 gole engel olamadı.


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Galatasaray Futbol Kulübü Antalyaspor
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