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Galatasaray son sınavında Lazio karşısında! Herkesin aklında tek bir soru... Osimhen oynayacak mı? İşte Okan Buruk'un Lazio maçı 11'i

Galatasaray Süper Lig öncesi son hazırlık mücadelesinde İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Osimhen'i kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da en merak edilen konulardan biri yıldız ismin mücadelede forma giyip giyemeyeceği olurken Okan Buruk ilk 11'ini büyük oranda belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray son sınavında Lazio karşısında! Herkesin aklında tek bir soru... Osimhen oynayacak mı? İşte Okan Buruk'un Lazio maçı 11'i
Berker İşleyen

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Süper Lig öncesi şu ana kadar 4 hazırlık maçı yaparken oynadığı bu karşılaşmaların tümünde rakiplerini mağup etmeyi başardı.

8 Ağustos günü Gaziantep FK karşısında lig perdesini açacak olan Sarı-Kırmızılılar son hazırlık mücadelesinde İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE 1-0 YENMİŞTİ

Galatasaray son sınavında Lazio karşısında! Herkesin aklında tek bir soru... Osimhen oynayacak mı? İşte Okan Buruk un Lazio maçı 11 i 1

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile de karşılaşan İtalyan ekibi Sarı-Lacivertliler'e 1-0 mağlup olurken, Galatasaray'ın rakibi karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Öncesi Sarı-Kırmızılı ekip son hazırlıklarını yaparken durumu en çok merak edilen isimlerden biri de geçtiğimiz günlerde bonservisiyle birlikte kadroya katılan ve gelişiyle tüm dünyada ses getiren isim Victor Osimhen.

OSIMHEN OYNAYACAK MI?

Galatasaray son sınavında Lazio karşısında! Herkesin aklında tek bir soru... Osimhen oynayacak mı? İşte Okan Buruk un Lazio maçı 11 i 2

Osimhen'in oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken Okan Buruk, Nijeryalı yıldızın kamp sürecine katılmaması ve fiziksel eksikliklerini göz önünde bulundurarak onu ilk 11’de başlatmayı düşünmüyor. Osimhen’in maça yedek kulübesinde başlaması beklenirken, ikinci yarıda kısa süreli bir şans bulması bekleniyor.

İŞTE GALATASARAY'IN LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray son sınavında Lazio karşısında! Herkesin aklında tek bir soru... Osimhen oynayacak mı? İşte Okan Buruk un Lazio maçı 11 i 3

Muhtemel XI: Günay, Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Ahmed Kutucu.

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