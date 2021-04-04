Galatasaray sonrası Belhanda transferinde flaş gelişme! Olympiakos ile görüşüyor...

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda için sürpriz transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Valencia, Real Betis, Nice ile ismi anılan Belhanda için bu kez de Yunan ekibi Olympiakos'un devrede olduğu bildirildi. Yıldız oyuncu ile anlaşıldığı belirtilen haberde, sezon sonu için sözleşme görüşmelerinin imzalanmaya yakın olduğu aktarıldı.
Yunan basınından To10, Olympiakos'un ciddi bir şekilde Belhanda'yı istediğini kaydederken Faslı oyuncunun geçmişinden bugüne kadar olan serüvenini okuyucularıyla paylaştı.
Haberde Belhanda için, "Bir orkestra oyuncusu. Fransa, Ukrayna ve Türkiye'de şampiyonluklar kazandı. Galatasaray'da kazandığı para çok konuşuldu. 10 numaralı forması Sneijder'den alması için çok fazla fark yaratması beklendi. Rakamlara bakıldığında ise Türkiye'de fena işler yapmadı. Hiçbir yerde başarısız olmadı. Şu anda kendine iyi bir liman arıyor. Belki de bu liman Pire olabilir" sözleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılılarda 131 maça çıkan Younes Belhanda, 22 gol atarken, 26 asist yapmıştı. Olympiakos'ta şu anda Türkiye'den tanıdığımız isimler Armindo Bruma ve Mathieu Valbuena da görev alıyor.
Belhanda, Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'la Süper Lig'in 29. haftasında oynadığı maçın ardından saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirmiş ve “Böyle saha koşullarında geri dönüş yapmak hayli zor… Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacaklarına statla ilgilensinler” ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamaların ardından sarı-kırmızılı yönetim, aldığı karar doğrultusunda Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle (Ek: Noter onaylı yeminli tercüme metni) ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.
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