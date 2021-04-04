SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray sonrası Belhanda transferinde flaş gelişme! Olympiakos ile görüşüyor...

Galatasaray sonrası Belhanda transferinde flaş gelişme! Olympiakos ile görüşüyor...

04.04.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor maçı sonrası yönetimi eleştirdiği için Galatasaray'la olan sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın yeni adresi netleşiyor. Bonservisi elinde olan Faslı yıldız, Yunanistan ekibiyle transfer görüşmelerine başladı.

Galatasaray sonrası Belhanda transferinde flaş gelişme! Olympiakos ile görüşüyor...

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda için sürpriz transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Valencia, Real Betis, Nice ile ismi anılan Belhanda için bu kez de Yunan ekibi Olympiakos'un devrede olduğu bildirildi. Yıldız oyuncu ile anlaşıldığı belirtilen haberde, sezon sonu için sözleşme görüşmelerinin imzalanmaya yakın olduğu aktarıldı.

Yunan basınından To10, Olympiakos'un ciddi bir şekilde Belhanda'yı istediğini kaydederken Faslı oyuncunun geçmişinden bugüne kadar olan serüvenini okuyucularıyla paylaştı.

YUNAN BASININDAN ÖVGÜ

Haberde Belhanda için, "Bir orkestra oyuncusu. Fransa, Ukrayna ve Türkiye'de şampiyonluklar kazandı. Galatasaray'da kazandığı para çok konuşuldu. 10 numaralı forması Sneijder'den alması için çok fazla fark yaratması beklendi. Rakamlara bakıldığında ise Türkiye'de fena işler yapmadı. Hiçbir yerde başarısız olmadı. Şu anda kendine iyi bir liman arıyor. Belki de bu liman Pire olabilir" sözleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılılarda 131 maça çıkan Younes Belhanda, 22 gol atarken, 26 asist yapmıştı. Olympiakos'ta şu anda Türkiye'den tanıdığımız isimler Armindo Bruma ve Mathieu Valbuena da görev alıyor.

ZEMİNİ ELEŞTİRDİ, GÖNDERİLDİ

Belhanda, Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'la Süper Lig'in 29. haftasında oynadığı maçın ardından saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirmiş ve “Böyle saha koşullarında geri dönüş yapmak hayli zor… Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacaklarına statla ilgilensinler” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından sarı-kırmızılı yönetim, aldığı karar doğrultusunda Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle (Ek: Noter onaylı yeminli tercüme metni) ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu
Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözüHasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

'10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

Cumhurbaşkanı yarın 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı yarın 15.00'te toplantı yapacak

Eskişehirspor TFF 1. Lig'e resmen veda etti

Eskişehirspor TFF 1. Lig'e resmen veda etti

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 32 milyon euro...

Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 32 milyon euro...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türk futbolunda gerilim dolu saatler! Peş Peşe açıklamalar

Türk futbolunda gerilim dolu saatler! Peş Peşe açıklamalar

Ozan Tufan'ın düğün dansı olay yarattı

Ozan Tufan'ın düğün dansı olay yarattı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü geliyor

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü geliyor

Diğer Haberler

Galatasaray sonrası Belhanda transferinde flaş gelişme! Olympiakos ile görüşüyor...

Belhanda'nın yeni takımı belli oluyor!

Fatih Terim'e ''İmparator'' sözleri ile destek

Fatih Terim'e ''İmparator'' sözleri ile destek

Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü

Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü

Mostafa Mohamed, son 4 maçta gol atamadı

Mostafa Mohamed, son 4 maçta gol atamadı

Galatasaray'dan bu sezon bir ilk!

Galatasaray'dan bu sezon ilk!

Leven Şahin: "Galatasaray'ın bu futbolunun izahı yok"

Bu futbolunun izahı yok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.