Galatasaray sorunu kökten çözüyor! Ara transferde dünya yıldızı hamlesi: Dünya bunu konuşacak

Galatasaray, ara transfer dönemi yaklaşırken savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırıyor. Sarı-kırmızılıların gündemine ise daha önce de transfer listesinde yer alan dünyaca ünlü bir stoper yeniden girdi.

VAN DIJK İÇİN HAMLESİ

Galatasaray'ın, Liverpool forması giyen Virgil van Dijk için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin, sezon sonunda İngiliz kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Yönetimin önceliğinin Hollandalı futbolcunun transferini ocak ayında tamamlamak olduğu aktarılırken, Liverpool'un tavrı sürecin geleceğinde belirleyici olacak.

SEZON SONU BEKLENECEK

Liverpool'un bu sezon takımın önemli parçalarından biri olan Van Dijk'ı ara transfer döneminde göndermeye sıcak bakmaması durumunda Galatasaray'ın planını sezon sonuna erteleyeceği ifade edildi.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan deneyimli stoper için ocak ayından itibaren gelecek sezon adına görüşmelerin başlaması da sarı-kırmızılıların seçenekleri arasında bulunuyor.

BU SEZON 6 MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI

35 yaşındaki Virgil van Dijk, ilerleyen yaşına rağmen Liverpool'da düzenli forma giymeyi sürdürüyor. Hollandalı stoper, bu sezon İngiliz ekibinin oynadığı 6 resmi karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'ın Van Dijk'a olan ilgisinde oyuncunun fiziksel durumunu koruması ve istikrarlı şekilde forma giymesi de önemli etkenler arasında gösteriliyor.