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Galatasaray sorunu kökten çözüyor! Ara transferde dünya yıldızı hamlesi: Dünya bunu konuşacak

Galatasaray, Liverpool ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Virgil van Dijk için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, 35 yaşındaki savunmacıyı ocak ayında kadrosuna katmak isterken Liverpool'un tavrı transferin kaderini belirleyecek.

Galatasaray sorunu kökten çözüyor! Ara transferde dünya yıldızı hamlesi: Dünya bunu konuşacak
Cevdet Berker İşleyen
Virgil van Dijk

Virgil van Dijk

HOL Hollanda
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Liverpool
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Galatasaray, ara transfer dönemi yaklaşırken savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırıyor. Sarı-kırmızılıların gündemine ise daha önce de transfer listesinde yer alan dünyaca ünlü bir stoper yeniden girdi.

VAN DIJK İÇİN HAMLESİ

Galatasaray sorunu kökten çözüyor! Ara transferde dünya yıldızı hamlesi: Dünya bunu konuşacak 1

Galatasaray'ın, Liverpool forması giyen Virgil van Dijk için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin, sezon sonunda İngiliz kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Yönetimin önceliğinin Hollandalı futbolcunun transferini ocak ayında tamamlamak olduğu aktarılırken, Liverpool'un tavrı sürecin geleceğinde belirleyici olacak.

SEZON SONU BEKLENECEK

Galatasaray sorunu kökten çözüyor! Ara transferde dünya yıldızı hamlesi: Dünya bunu konuşacak 2

Liverpool'un bu sezon takımın önemli parçalarından biri olan Van Dijk'ı ara transfer döneminde göndermeye sıcak bakmaması durumunda Galatasaray'ın planını sezon sonuna erteleyeceği ifade edildi.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan deneyimli stoper için ocak ayından itibaren gelecek sezon adına görüşmelerin başlaması da sarı-kırmızılıların seçenekleri arasında bulunuyor.

BU SEZON 6 MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI

Galatasaray sorunu kökten çözüyor! Ara transferde dünya yıldızı hamlesi: Dünya bunu konuşacak 3

35 yaşındaki Virgil van Dijk, ilerleyen yaşına rağmen Liverpool'da düzenli forma giymeyi sürdürüyor. Hollandalı stoper, bu sezon İngiliz ekibinin oynadığı 6 resmi karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'ın Van Dijk'a olan ilgisinde oyuncunun fiziksel durumunu koruması ve istikrarlı şekilde forma giymesi de önemli etkenler arasında gösteriliyor.

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transfer Liverpool son dakika galatasaray Virgil van Dijk
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