Galatasaray soyunma odasında prim sevinci! Erden Timur oyuncuları kıramadı...

Galatasaray adım adım şampiyonluğa gidiyor. Başakşehir galibiyetiyle birlikte en yakın rakibiyle puan farkını 5'e yükselten sarı-kırmızılılarda primler adeta havada uçuşuyor.

HER MAÇA 10 MİLYON TL

Galatasaray'da yönetim, takımın motivasyonunu üst seviyede tutmak içim kalan tüm maçlara 10 milyon TL galibiyet primi koymuştu. Başakşehir galibiyeti sonrası soyunma odasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

TEBRİK ETMEK İÇİN SOYUNMA ODASINA İNDİ

Başakşehir karşısında 3 puanı 1-0'lık skorla alan Galatasaray'da Erden Timur soyunma odasına girerek oyuncularını tebrik etti. Sabah'ın haberine göre, oyuncuların primi 2 katına çıkartma talebini Erden Timur kabul etti ve kişi başı 20 milyon TL verildi.



