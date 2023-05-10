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Galatasaray soyunma odasında prim sevinci! Erden Timur oyuncuları kıramadı...

10.05.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Başakşehir galibiyeti sonrası soyunma odasına inerek oyuncuları tebrik etti. Daha önce söz verdikleri 10 milyon TL'lik prim, soyunma odasında oyuncuların yoğun ısrarı sonrası 20 milyon TL'ye yükseltildi.

Galatasaray soyunma odasında prim sevinci! Erden Timur oyuncuları kıramadı...

Galatasaray adım adım şampiyonluğa gidiyor. Başakşehir galibiyetiyle birlikte en yakın rakibiyle puan farkını 5'e yükselten sarı-kırmızılılarda primler adeta havada uçuşuyor.

HER MAÇA 10 MİLYON TL

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Galatasaray'da yönetim, takımın motivasyonunu üst seviyede tutmak içim kalan tüm maçlara 10 milyon TL galibiyet primi koymuştu. Başakşehir galibiyeti sonrası soyunma odasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

TEBRİK ETMEK İÇİN SOYUNMA ODASINA İNDİ

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Başakşehir karşısında 3 puanı 1-0'lık skorla alan Galatasaray'da Erden Timur soyunma odasına girerek oyuncularını tebrik etti. Sabah'ın haberine göre, oyuncuların primi 2 katına çıkartma talebini Erden Timur kabul etti ve kişi başı 20 milyon TL verildi.


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