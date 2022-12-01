Galatasaray stadyumu para basıyor! Locaların tamamı satıldı

Galatasaray'ın kasası doldu taştı. Sadece oyuncu satışlarından değil, stadyum gelirlerinden de köşeyi dönen sarı-kırmızılılar adeta para bastı.

192 LOCANIN TAMAMI SATILDI

En son şampiyon oldukları sezonda tüm locaların satışını gerçekleştirebilen Galatasaray, bu yıl çıkarttığı 192 locanın tamamını satarak gelir rekoru kırdı. Yaklaşık 150 milyon lirayı cebine koyan sarı-kırmızılılar, bütçede büyük bir rahatlık yaşadı.

NEF STADI ÖDÜL ALDI

TheStadiumBusiness Tasarım ve Geliştirme Ödülleri tarafından Guinness rekorlar kitabına giren Galatasaray NEF Stadyumu, çatısında bulunan güneş panelleriyle, farkındalık yaratan proje olarak ödül aldı.

