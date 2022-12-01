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Galatasaray stadyumu para basıyor! Locaların tamamı satıldı

01.12.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, loca satışlarından köşeyi döndü. Bu sezon için 192 loca satışa çıkartan sarı-kırmızılılar, bu locaların tamamını satarak yaklaşık 150 milyon lira gelir elde etti.

Galatasaray stadyumu para basıyor! Locaların tamamı satıldı

Galatasaray'ın kasası doldu taştı. Sadece oyuncu satışlarından değil, stadyum gelirlerinden de köşeyi dönen sarı-kırmızılılar adeta para bastı.

192 LOCANIN TAMAMI SATILDI

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En son şampiyon oldukları sezonda tüm locaların satışını gerçekleştirebilen Galatasaray, bu yıl çıkarttığı 192 locanın tamamını satarak gelir rekoru kırdı. Yaklaşık 150 milyon lirayı cebine koyan sarı-kırmızılılar, bütçede büyük bir rahatlık yaşadı.

NEF STADI ÖDÜL ALDI

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TheStadiumBusiness Tasarım ve Geliştirme Ödülleri tarafından Guinness rekorlar kitabına giren Galatasaray NEF Stadyumu, çatısında bulunan güneş panelleriyle, farkındalık yaratan proje olarak ödül aldı.

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