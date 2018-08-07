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Galatasaray Süper Lig'e iyi başlıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

Galatasaray, geride kalan 60 sezondaki ilk hafta maçlarında 41 galibiyet alırken 11 kez mağlup oldu.

Galatasaray Süper Lig'e iyi başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü müsabakasıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki açılış maçlarında 41 galibiyet, 11 yenilgi, 8 beraberlik aldı. Sezona, Osmanlı Stadı'ndaki MKE Ankaragücü maçıyla start verecek sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 23 karşılaşmadan 11'ini kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde de berabere kaldı.

Sadece 8 maçta gol atamadı

Galatasaray, 60 sezondaki ilk hafta maçlarından 52'sinde gol atarken, sadece 8'inde suskun kaldı. Sarı-kırmızılı takım, son 20 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında gol atamadan lige başladı.

MKE Ankaragücü ile 20 sezon sonra

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile 20 sezon aradan sonra açılış maçında karşı karşıya gelecek. Ankara temsilcisiyle ilk ve son kez 1997-1998 sezonunun ilk haftasında karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 0-0 beraberlikle tamamlamıştı.

En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray ankaragücü

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