SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, şut bombardımanında tuttu! Berke Özer geçit vermedi... Süper Lig rekoru kırdı!

Galatasaray, şut bombardımanında tuttu! Berke Özer geçit vermedi... Süper Lig rekoru kırdı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.12.2024 21:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Arda Turan'ın Eyüpspor'u ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya konuk ekibin file bekçisi Berke Özer, damga vurdu. Başarılı kaleci yaptığı kurtarışlarla sarı - kırmızılıların üç puan almasına engel oldu. İşte detaylar...

Galatasaray, şut bombardımanında tuttu! Berke Özer geçit vermedi... Süper Lig rekoru kırdı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakaya konuk ekibin file bekçisi Berke Özer, yaptığı kurtarışlarla damgasını vurdu.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 45+5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46. dakikada Roland Sallai atarken Eyüpspor'un gollerini 13. dakikada Emre Akbaba ve 71. dakikada Prince Ampem kaydetti.

BERKE ÖZER GEÇİT VERMEDİ

galatasaray-ikas-eyupspor-canli-anlatim-17330747614210_1

Eyüpspor kalecisi Berke Özer, maçın büyük bir bölümünde ön plana çıkarak yaptığı kurtarışlarla adeta damga vurdu. Özer'in koruduğu Eyüpspor kalesini şut bombardımanında tutan cimbom, toplamda 28 şut çekti. Genç kaleci, Galatasaray karşısında yaptığı 12 kurtarış ile kalesinde devleşti.

SÜPER LİG REKORU KIRDI!

Gdu3dvSXsAEBJZ7

Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı Galatasaray karşısında oynayan Berke Özer (12), aynı zamanda bu sezon ligde en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
2 - 2
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Berke Özer galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Yazıcıoğlu'nun bulunduğu araç kaza yaptı! Sosyal medyadan açıklama

Yazıcıoğlu'nun bulunduğu araç kaza yaptı! Sosyal medyadan açıklama

Kaçırdıkları kadına dehşeti yaşattılar

Kaçırdıkları kadına dehşeti yaşattılar

Bomba iddia: Barcelona, Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu! Dev takas teklifi...

Bomba iddia: Barcelona, Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu! Dev takas teklifi...

Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaşmak üzere! Manchester United macerası sona eriyor...

Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaşmak üzere! Manchester United macerası sona eriyor...

Eyüpspor maçı öncesi Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama! "VAR atanması kötü niyet göstergesidir"

Eyüpspor maçı öncesi Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama! "VAR atanması kötü niyet göstergesidir"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.