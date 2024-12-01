Galatasaray, şut bombardımanında tuttu! Berke Özer geçit vermedi... Süper Lig rekoru kırdı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakaya konuk ekibin file bekçisi Berke Özer, yaptığı kurtarışlarla damgasını vurdu.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 45+5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46. dakikada Roland Sallai atarken Eyüpspor'un gollerini 13. dakikada Emre Akbaba ve 71. dakikada Prince Ampem kaydetti.

BERKE ÖZER GEÇİT VERMEDİ

Eyüpspor kalecisi Berke Özer, maçın büyük bir bölümünde ön plana çıkarak yaptığı kurtarışlarla adeta damga vurdu. Özer'in koruduğu Eyüpspor kalesini şut bombardımanında tutan cimbom, toplamda 28 şut çekti. Genç kaleci, Galatasaray karşısında yaptığı 12 kurtarış ile kalesinde devleşti.

SÜPER LİG REKORU KIRDI!

Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı Galatasaray karşısında oynayan Berke Özer (12), aynı zamanda bu sezon ligde en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.