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Galatasaray, Talisca ile her konuda anlaşma sağladı! Yıldız oyuncu için İstanbul'dan ev bile tuttular

25.08.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği fakat hem bonservisi hem de yıllık maaşının fazla gelmesi sonrası vazgeçtiği Talisca transferini Galatasaray bitirme noktasına geldi. Oyuncuyla en başından beri ilgilenen sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldız için İstanbul'dan ev kiraladı.

Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Galatasaray, Beşiktaş'a yılın transfer çalımını atmak üzere... Talisca transferinde devreye giren sarı-kırmızılı yetkililer, yıldız oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ VAZGEÇTİ

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Yüksek maliyeti nedeniyle masadan kalkan Beşiktaş, başka isimler üstünde çalışmalara başlamıştı. Taraftarların çok istediği isimlerin başında gelen Talisca'nın transfer edilmemesi Beşiktaş yönetimine eleştiri yapılmasına yol açmıştı.

GALATASARAY BİTİRMEK ÜZERE

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Şampiyonlar Ligi play-off maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, gruplara kalmak için büyük bir avantajı cebine koymuştu. Şampiyonlar Ligi için kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılar Talisca ile her konuda anlaşma sağladı.

EV TUTTULAR

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Talisca'yı ikna edebilmek için İstanbul'dan ev tutan Galatasaray yetkilileri, Brezilyalı oyuncuyla maaş konusunda da anlaşma sağladı. Yıllık 8 milyon euro öneren sarı-kırmızılılar, Al Nassr takımına da bonservis ücreti olarak 12 milyon euro ödeyecek.

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