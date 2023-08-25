Galatasaray, Talisca ile her konuda anlaşma sağladı! Yıldız oyuncu için İstanbul'dan ev bile tuttular

Galatasaray, Beşiktaş'a yılın transfer çalımını atmak üzere... Talisca transferinde devreye giren sarı-kırmızılı yetkililer, yıldız oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ VAZGEÇTİ

Yüksek maliyeti nedeniyle masadan kalkan Beşiktaş, başka isimler üstünde çalışmalara başlamıştı. Taraftarların çok istediği isimlerin başında gelen Talisca'nın transfer edilmemesi Beşiktaş yönetimine eleştiri yapılmasına yol açmıştı.

GALATASARAY BİTİRMEK ÜZERE

Şampiyonlar Ligi play-off maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, gruplara kalmak için büyük bir avantajı cebine koymuştu. Şampiyonlar Ligi için kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılar Talisca ile her konuda anlaşma sağladı.

EV TUTTULAR

Talisca'yı ikna edebilmek için İstanbul'dan ev tutan Galatasaray yetkilileri, Brezilyalı oyuncuyla maaş konusunda da anlaşma sağladı. Yıllık 8 milyon euro öneren sarı-kırmızılılar, Al Nassr takımına da bonservis ücreti olarak 12 milyon euro ödeyecek.

