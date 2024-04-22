SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray taraftarı çok kızgın! Sürpriz talip: "Okan Buruk'u istiyoruz"

Galatasaray taraftarı çok kızgın! Sürpriz talip: "Okan Buruk'u istiyoruz"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.04.2024 12:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk performansıyla alkış toplarken, ligin bitimine kısa bir süre kala sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig'de 33. haftaya gelinirken, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları da sürüyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek isimlerin başında başarılı çalıştırıcı Okan Buruk gelirken, Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdıran bir gelişme yaşandı.

RUSLAR'IN RADARINDA

okan-burukkk

Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk'u, İtalyan takımlarının takibe aldığı ileri sürülmüştü. Okan Buruk'un adı şimdi de Rus takımlarıyla anılıyor.

YENİ YÖNETİM YENİLEYECEK

51c93af698cd4de8af20a8ec16fc0251

Okan Buruk ile 25 Mayıs'ta seçilecek olan yeni yönetimin mukavele yenilemesi bekleniyor. Ancak bir yandan da Buruk'un Avrupa kulüplerinin radarında olduğu ileri sürüldü.

AVRUPA'NIN RADARINDA

okan_buruk-1712930937

Sabah'ın haberine göre; Geçen sezon takıma şampiyonluk yaşatan bu yıl ise rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk, pek çok Avrupa kulübünün takibinde. İtalyanların ardından Ruslar da 50 yaşındaki tecrübeli hocayı takibe aldığı öğrenildi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cenk takımdan ayrılıyor! Yeni takımı bile belliCenk takımdan ayrılıyor! Yeni takımı bile belli
Rıdvan Dilmen'den beklenmedik sözler! "Okan Buruk hata yaptı"Rıdvan Dilmen'den beklenmedik sözler! "Okan Buruk hata yaptı"
Ligue 1 lideri PSG'den galibiyet!Ligue 1 lideri PSG'den galibiyet!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Süper Lig son dakika galatasaray ligi sezon süper li kulübün
En Çok Okunan Haberler
Navigasyon faciası! Uçurumdan yuvarlanıp yanarak can verdiler

Navigasyon faciası! Uçurumdan yuvarlanıp yanarak can verdiler

Son enflasyon tahmini ile memur zammı değişti

Son enflasyon tahmini ile memur zammı değişti

Taraftar çok kızgın! Sürpriz talip: "Okan Buruk'u istiyoruz"

Taraftar çok kızgın! Sürpriz talip: "Okan Buruk'u istiyoruz"

Cenk takımdan ayrılıyor! Yeni takımı bile belli

Cenk takımdan ayrılıyor! Yeni takımı bile belli

Fatih Terim'den yıllar sonra aynı cümle!

Fatih Terim'den yıllar sonra aynı cümle!

G.Saray'ın yıldızına maç sonunda eleştiri! "İlk 11 başlamamalı"

G.Saray'ın yıldızına maç sonunda eleştiri! "İlk 11 başlamamalı"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.