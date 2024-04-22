Galatasaray taraftarı çok kızgın! Sürpriz talip: "Okan Buruk'u istiyoruz"

Süper Lig'de 33. haftaya gelinirken, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları da sürüyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek isimlerin başında başarılı çalıştırıcı Okan Buruk gelirken, Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdıran bir gelişme yaşandı.

RUSLAR'IN RADARINDA

Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk'u, İtalyan takımlarının takibe aldığı ileri sürülmüştü. Okan Buruk'un adı şimdi de Rus takımlarıyla anılıyor.

YENİ YÖNETİM YENİLEYECEK

Okan Buruk ile 25 Mayıs'ta seçilecek olan yeni yönetimin mukavele yenilemesi bekleniyor. Ancak bir yandan da Buruk'un Avrupa kulüplerinin radarında olduğu ileri sürüldü.

AVRUPA'NIN RADARINDA

Sabah'ın haberine göre; Geçen sezon takıma şampiyonluk yaşatan bu yıl ise rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk, pek çok Avrupa kulübünün takibinde. İtalyanların ardından Ruslar da 50 yaşındaki tecrübeli hocayı takibe aldığı öğrenildi.





