Galatasaray taraftarı çok kızgın! Sürpriz talip: "Okan Buruk'u istiyoruz"

Süper Lig'de 33. haftaya gelinirken, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları da sürüyor.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek isimlerin başında başarılı çalıştırıcı Okan Buruk gelirken, Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdıran bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk'u, İtalyan takımlarının takibe aldığı ileri sürülmüştü. Okan Buruk'un adı şimdi de Rus takımlarıyla anılıyor.
Okan Buruk ile 25 Mayıs'ta seçilecek olan yeni yönetimin mukavele yenilemesi bekleniyor. Ancak bir yandan da Buruk'un Avrupa kulüplerinin radarında olduğu ileri sürüldü.
Sabah'ın haberine göre; Geçen sezon takıma şampiyonluk yaşatan bu yıl ise rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk, pek çok Avrupa kulübünün takibinde. İtalyanların ardından Ruslar da 50 yaşındaki tecrübeli hocayı takibe aldığı öğrenildi.