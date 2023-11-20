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  4. Galatasaray taraftarı heyecanlanmıştı! İlkay Gündoğan Sarı-Kırmızılılar'a transferi için ortaya atılan iddialar sonrası kendi ağzıyla açıkladı

Galatasaray taraftarı heyecanlanmıştı! İlkay Gündoğan Sarı-Kırmızılılar'a transferi için ortaya atılan iddialar sonrası kendi ağzıyla açıkladı

20.11.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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Devre arasında Lucas Torreira'nın yanına iyi bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray için son günlerde Barcelona'nın yıldız ismi İlkay Gündoğan gündeme gelirken, tecrübeli oyuncu bu iddialara son noktayı koydu. İşte detaylar...

İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
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Barcelona ve Almanya Milli Takımı'nın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan'ın ismi son günlerde Galatasaray ile anılırken, tecrübeli yıldız son oynanan Almanya-Türkiye maçının ardından iddialara noktayı koydu.

İLKAY GÜNDOĞAN KENDİSİ AÇIKLADI!

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Türkiye ile oynanan karşılaşmanın ardından Hürriyet'e konuşan tecrübeli oyuncu, bu iddialara karşılık olarak; "İspanya'da kulübümde çok mutluyum" şeklinde yanıt vererek Sarı-Kırmızılılar'a kapıyı kapattı.

"GALATASARAYLI YÖNETİCİ İLE GÖRÜŞMEDİM"

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Öte yandan İlkan Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan da konuyla ilgili konuştu. Menajer Gündoğan, "İlkay için Bayern Münih maçından önce hiçbir Galatasaraylı yönetici ile görüşmedim. Bu konuda hiçbir gelişme, görüşme ya da bize ulaşan bir şey olmadı. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum."

"ANLAM VEREMİYORUZ"

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"Bu haberlerin nasıl ortaya çıktığına da ne ben ne de İlkay anlam veremiyor. İlkay, Barcelona’da mutlu ve orada başarmak istediği hedeflere odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

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