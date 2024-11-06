Galatasaray taraftarı hop oturup, hop kalkıyor! Çarpıcı Osimhen iddiasının ardından transfer nöbetine başladılar

Neo Spor Youtube kanalında Serdar Ali Çelikler, Victor Osimhen transferiyle ilgili önemli bilgiler aktardı.

"TURKCELL İLE 40 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA YAPILACAĞINI DUYDUM"

"Galatasaray, Fuzul Ev ile bir anlaşma yaptı ve 7 milyon Dolar alacak. Galatasaray, asıl büyük bir sponsorluk anlaşması yapmak üzere. Turkcell ile 40 milyon Dolar'lık bir sponsorluk anlaşması yapılacağını duydum. Görüşmeler başlamış."

"OSIMHEN'İ OCAK AYINDA BİTİRMEYE ÇALIŞIRLAR"

"Toplam 47 milyon Dolar ve Florya parası falan derken 55-60 milyon Euro'ya Osimhen işini bitirirler. Galatasaray, Ocak ayında bitirmeye çalışır." ifadelerini kullandı.

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Serdar Ali Çelikler'in bu açıklamasının ardından Galatasaraylı taraftarlar bir hayli heyecanlandı.