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Galatasaray taraftarı hop oturup, hop kalkıyor! Çarpıcı Osimhen iddiasının ardından transfer nöbetine başladılar

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.11.2024 13:02
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Galatasaray'ın gündeminde Victor Osimhen var. Sezon sonunda Icardi ile yolların ayrılacağı konuşulurken, sarı-kırmızılı yönetimin Osimhen'i almak için yoğun çaba harcadığı biliniyor. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Osimhen transferiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

Galatasaray taraftarı hop oturup, hop kalkıyor! Çarpıcı Osimhen iddiasının ardından transfer nöbetine başladılar
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Neo Spor Youtube kanalında Serdar Ali Çelikler, Victor Osimhen transferiyle ilgili önemli bilgiler aktardı.

"TURKCELL İLE 40 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA YAPILACAĞINI DUYDUM"

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"Galatasaray, Fuzul Ev ile bir anlaşma yaptı ve 7 milyon Dolar alacak. Galatasaray, asıl büyük bir sponsorluk anlaşması yapmak üzere. Turkcell ile 40 milyon Dolar'lık bir sponsorluk anlaşması yapılacağını duydum. Görüşmeler başlamış."

"OSIMHEN'İ OCAK AYINDA BİTİRMEYE ÇALIŞIRLAR"

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"Toplam 47 milyon Dolar ve Florya parası falan derken 55-60 milyon Euro'ya Osimhen işini bitirirler. Galatasaray, Ocak ayında bitirmeye çalışır." ifadelerini kullandı.

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Serdar Ali Çelikler'in bu açıklamasının ardından Galatasaraylı taraftarlar bir hayli heyecanlandı.

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galatasaray Osimhen
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