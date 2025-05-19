Galatasaray taraftarı, şampiyonluk kutlamasında karada tekneyle gezerek katıldı

Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu almasının ardından ülkede sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı. Haftalar öncesinden çok yüksek ihtimalle belli olan şampiyonluk için hazırlıklarını yapan taraftarlar sokaklara döküldü. Bir Galatasaraylı taraftarın tekneyle karada tur atması sosyal medyada gündem oldu.

KUTLAMALARA TEKNEYLE KATILDI

Galatasaraylı bir taraftar grubunun, aracın arkasına bağladıkları fiber tekne üzerinde kutlama yapması ortaya ilginç görüntüler oluşturdu.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN KATILDIĞI DA GÖRÜLDÜ

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, kutlama yapan Galatasaraylı arkadaşlarını tebrik ederek kutlamalara katıldı.

FENERBAHÇE İÇİN TEMSİLİ TABUT

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe için temsili tabut hazırlandığı görüldü. Bazı illerde tabutun üstünde Ali Koç ve Mourinho'nun temsili resimleri de yer aldı.