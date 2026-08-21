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Galatasaray taraftarı sokaklara dökülecek! İkinci Osimhen vakası, Bruno Fernandes geliyor

Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Bruno Fernandes'in Manchester United'daki geleceğinde kriz çıktı. İngiliz devinin yeni sözleşme teklifini geri çeviren Portekizli yıldızın bu hamlesi, 50 milyon Euro'luk bir operasyona hazırlanan sarı-kırmızılıların transfer umutlarını yeşertti.

Galatasaray taraftarı sokaklara dökülecek! İkinci Osimhen vakası, Bruno Fernandes geliyor
Emre Şen

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın transfer radarındaki Bruno Fernandes cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Manchester United forması giyen tecrübeli yıldızın kulübüyle olan yeni sözleşme görüşmelerinde tıkanıklık yaşandığı iddia edildi.

ZAM MİKTARINI BEĞENMEDİ: TEKLİFİ REDDETTİ

Galatasaray taraftarı sokaklara dökülecek! İkinci Osimhen vakası, Bruno Fernandes geliyor 1

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Manchester United yönetimi, takım kaptanı Bruno Fernandes'e yeni bir sözleşme teklifinde bulundu. Ancak İngiliz ekibinin masaya getirdiği teklifte yıllık ücretine yalnızca 500 bin Euro zam yapılması, 31 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye yetmedi ve Portekizli yıldız bu öneriyi kesin bir dille reddetti.

GALATASARAY'DAN 50 MİLYON EURO'LUK YAKIN MARKAJ

Galatasaray taraftarı sokaklara dökülecek! İkinci Osimhen vakası, Bruno Fernandes geliyor 2

Geride bıraktığımız sezonda Premier Lig'de 9 gol ve 21 asistlik müthiş bir performans sergileyerek takımını sırtlayan tecrübeli orta saha, Galatasaray'ın da yakın takibinde. Sarı-kırmızılı yönetimin, sözleşme krizinin ardından yıldız oyuncuyu kadroya katabilmek adına yaklaşık 50 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi üzerinde durduğu öne sürülüyor.

AYRILIK İHTİMALİ YENİDEN GÜNDEMDE

Galatasaray taraftarı sokaklara dökülecek! İkinci Osimhen vakası, Bruno Fernandes geliyor 3

Daha önce kaptanını elden çıkarmayı düşünmeyen Manchester United ve Old Trafford'da kalmaya sıcak baktığını belirten Fernandes arasında yaşanan bu anlaşmazlık, ayrılık ihtimallerini yeniden alevlendirdi. Ada ekibinin oyuncuyu takımda tutabilmek adına önümüzdeki günlerde daha yüksek şartlar içeren yeni bir teklif hazırlaması beklenirken, Galatasaray süreci yakından takip etmeye devam ediyor.

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