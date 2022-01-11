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  4. Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı! Eski Başkan Ünal Aysal'ın sözleri sonrası herkes aynı paylaşımı yapıyor

Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı! Eski Başkan Ünal Aysal'ın sözleri sonrası herkes aynı paylaşımı yapıyor

11.01.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasını sarı-kırmızılıların eski başkanı Ünal Aysal değerlendirdi. Aysal, "Her şeyin bir süresi var. Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti. Burak Elmas ile Fatih Terim'in aralarında bir sorun olduğunu sanmıyorum." ifadelerini kullandı. Taraftarlar sosyal medyada eski başkanın sözlerine destek verdi ve kendisinin Terim'le yolları ayırdığı zaman takımın başına Mancini'yi getirdiğini örnek gösterdi.

Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı! Eski Başkan Ünal Aysal'ın sözleri sonrası herkes aynı paylaşımı yapıyor

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona ermesinin ardından camianın önde gelen isimleri deneyimli hocayla yolların ayrılmasını değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların eski başkanı Ünal Aysal, Terim için çarpıcı ifadeler kullanırken kendi dönemine de göndermede bulundu.

"HER ŞEYİN BİR SÜRESİ VAR"

Sabah'a konuşan Ünal Aysal, "Her şeyin bir süresi var. Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti. Burak Elmas ile Fatih Terim'in aralarında bir sorun olduğunu sanmıyorum. Güzel geçindiler. Ortak bir kararla ayrılık kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı.

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"BEN, DROGBA VE SNEIJDER'İ GETİRMİŞTİM"

Sarı-kırmızılıların sezon başındaki transfer politikasını da değerlendiren Aysal, "Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Ben Drogba ve Sneijder'i getirmiştim. Doğrusunun böyle olduğunu düşündüler. Günün şartlarına göre davrandılar. Bu kararlarını saygı ile karşılamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN ROBERTO MANCINI VURGUSU

Eski başkanın bu açıklamaları sosyal medyada taraftardan da destek gördü. Ünal Aysal'ın Burak Elmas'tan daha vizyoner bir başkan olduğunu savunan sarı-kırmızılı taraftarlar, eski başkanın döneminde Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına ünlü İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'nin getirildiğini vurguladı.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yav he he he sizinde yaptıklarınızı gördük çilekler de ezildi artık

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