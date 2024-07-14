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Galatasaray taraftarı Wanda Nara'ya acımadı! 'Icardi'nin intikamını aldık'

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.07.2024 20:13
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'den ayrıldığını açıklayan Wanda Nara'dan ayrılık sonrası jet hızında şarkı geldi. Sosyal medya platformlarından paylaşılan şarkıya Galatasaray taraftarı tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarı Wanda Nara'ya acımadı! 'Icardi'nin intikamını aldık'
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Wanda Nara, uzun süredir üstünde çalıştığı şarkısını çıkarttı. Icardi ile ayrıldığı döneme denk gelmesi sebebiyle çıkarttığı parça istediği etkileşimi alamadı.

BEĞENMEME REKORU KIRILDI

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Icardi ile ayrılığını açıklamasından 3 gün sonra şarkısını çıkaran Wanda Nara, Galatasaraylı taraftarların adeta gazabına uğradı. YouTube platformunda yalnızca 5 bin beğeni alan şarkı, 26 bin beğenmeme sayısına ulaşarak kısa süre içinde gözden düştü. Sarı-kırmızılı taraftarlar yorumlarda, "Icardi'nin intikamını aldık" şeklinde yorumlar yaptı.

ICARDI'NİN MORALİ BOZUK

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Icardi'nin moralinin ayrılık sonrası bozuk olduğu öğrenilirken, Galatasaray oyuncularının destek verdiği ifade edildi. Sosyal medyadan da taraftarlar tarafından destek gören Icardi'nin bir nebze de olsa morallendiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara galatasaray icardi
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