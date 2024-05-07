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Galatasaray taraftarına müjde! 23 binden fazla kişi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.05.2024 16:38
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Süper Lig’de lider Galatasaray, son 3 haftaya ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin 6 puan önünde önemli bir avantajla giriyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 36’ncı haftasında 12 Mayıs Pazar günü İstanbul’da deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk olacak.

Galatasaray taraftarına müjde! 23 binden fazla kişi...

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak karşılaşmada Fatih Karagümrük yönetimi, sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe ile aynı statta yapılan müsabakada uyguladığı gibi deplasman takımına yüzde 30’luk bir tribün açacak.

OLİMPİYAT STADI’NDA 23 BİNDEN FAZLA SARI-KIRMIZILI TARAFTAR OLACAK

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Süper Lig’in 35’inci haftasında konuk ettiği Sivasspor’u 6-1 gibi farklı bir sonuçla geçen Galatasaray, Fenerbahçe’nin dün deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından şampiyonluk için önemli bir avantajın sahibi oldu. Ligde üst üste 16’ncı maçını kazanan sarı-kırmızılılar, 6 puanlık avantajını korumak ve hafta sonu oynanacak karşılaşmaların sonucuna göre 24’üncü kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Ligin 36’ncı haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 23 binden fazla taraftarıyla rakibi karşısında 3 puan arayacak. Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe ile oynanan maçta 77 bin 563 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yüzde 30’unu sarı-lacivertli taraftarlara açan Fatih Karagümrük yönetimi, Galatasaraylı taraftarlara da aynı oranda mücadeleyi izlemesi için tribünlerini açacak.

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