Galatasaray taraftarından Diagne isyanı

Diagne önce çok net bir pozisyonda boş kaleye topu gönderemedi, ardından bir de penaltı kaçırınca saç baş yoldurdu. Karşılaşmanın 35. dakikasında kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Senegalli oyuncu kaleciyi geçmek isterken dengesini yitirdi ve pozisyonu kaybetti. Galatasaray kaçan net gol şansına üzülürken bu kez sarı kırmızılılar, 37. dakikada bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Mbaye Diagne, meşin yuvarlağı direğe nişanladı. İşte ne olduysa bu andan itibaren oldu! Yedek kulübesinin yanı sıra taraftarlar da kaçan penaltıya yanarken sosyal medyada Diagne patlaması yaşandı.

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